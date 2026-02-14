Logo
Šta treba uraditi ako danas ne možete otići na groblje?

Foto: Pixabay

Pravoslavni hrišćani danas obilježavaju zimske zadušnice, dan kada se prisjećamo naših upokojenih i kada se obilaze njihova grobna mjesta. Ako ne možete da odete na groblje za zadušnice, dobro je da se pomolite za upokojene i da upalite svijeće, po mogućstvu, u crkvi.

Zadušnice su dani kada se vrše posebni pomeni za upokojene. Molitva za pokojnike je veoma potrebna i predstavlja izuzetno dobročinstvo za njih, navode pravoslavni izvori.

Ako nije moguće otići na grob pokojnika, njima se služi pomen u crkvi. Prema učenju Crkve, na zadušnice se vjernici mole u hramovima i na grobljima za pokoj duša umrlih, a čine i milostinju.

Molitva za upokojene

Pomeni, Gospode, oce i braću našu usnule u nadi na vaskrsenje u život vječni, i sve upokojene u pobožnosti i vjeri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično, što sagriješiše riječju, ili djelom, ili mišlju.

I useli ih u mjesta svijetla, u mjesta svježine, u mjesta odmora, odakle odbježe svaka muka, žalost i uzdisanje, gdje gledanje lica Tvoga veseli sve od vijeka svete Tvoje.

Daruj im carstvo Tvoje i učešće u neiskazanim i vječnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova.

Amin.

