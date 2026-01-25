Ovako je Tito jeo, uživao s mjerom

Iako se Josip Broz Tito smatrao velikim gurmanom koji je uživao u dobroj hrani, ponekad je pretjerivao, zbog čega je za njega osmišljen poseban program ishrane.

Detalji o njegovoj ishrani i jelovnicima opisani su u knjizi Branka Trbovića, Titovog dugogodišnjeg nutricioniste.

Trbović je proveo više od trideset godina sa jugoslovenskim predsjednikom, brinući se o njegovoj ishrani na putovanjima, u Bijelom dvoru, na Brionima, na brodu Galeb i u Plavom vozu. Svoja sećanja i jelovnike zabilježio je u knjizi Jelovnici poznatih ljudi - Kako je jeo Josip Broz Tito, javlja beogradska televizija N1.

Hronika Uhapšen zbog pokušaja ubistva policijskog službenika

Knjiga nije samo zbirka recepata, već pruža i "gurmanski" uvid u politiku i svakodnevni život tog vremena, posmatrano iz perspektive kuvara.

Na duhovit način opisuje karaktere i prehrambene navike poznatih svjetskih i jugoslovenskih ličnosti, prenosi B92.

Primjer Titovog cjelodnevnog jelovnika

Doručak: Crna kafa (140 ml), slatka pavlaka (20 g), bijeli hleb (20 g) i puter (5 g)

Užina u 11:00: Pileći želuci u supi (100 g), bijeli hleb (20 g)

Ručak: Teleća prsa graten (120 g) sa uljem (5 ml), pečen krompir (50 g), vrganji sa sirćetom (20 g), zelena salata (30 g) i crveni kupus (30 g) sa uljem (5 ml), crni hleb (20 g)

Desert: Knedle sa šljivama - šljive (20 g), krompir (20 g), brašno (5 g), šećer (5 g), 1/4 jajeta

Užina u 16:00: Jogurt

Večera: Goveđa supa (150 ml) sa poširanim jajetom, ražnjići od pilećeg bijelog mesa (50 g) i safalade (40 g), pomfrit (20 g) sa uljem (5 ml), salata od kiselog kupusa (50 g) i kisele paprike (50 g) sa uljem (5 ml), jabuka (100 g)

Obrok u 21 sat: Safalada (150 g)

Ukupan dnevni unos:

Ukupno kalorija: 1.605 kcal

Proteini: 101,3 g

Masti: 85 g

Ugljeni hidrati: 145 g