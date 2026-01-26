Укинута пресуда за убиство сарајевских полицајаца

Извор:
Аваз
Врховни суд ФБиХ укинуо је пресуду за убиство сарајевских полицајаца Адиса Шеховића и Давора Вујиновића којом су Саво Маринковић и Александар Мацан осуђени на 45 и 15 година затвора, потврдио је за "Аваз" адвокат Душко Томић.
Томић је подсјетио је да је након изрицања првостепене пресуде новинарима пред Судом рекао да ће бити укинута, што се сада и догодило.
Подсјећамо пресуда је изречена пред Кантоналним судом у Сарајеву 27. децембра. Сави Маринковићу одређена је јединствена затворска казна у трајању од 45 година, а Александру Мацану од 15 година.
Трећеоптужени за убиство сарајевских полицајаца Марко Трифковић раније је осуђен на 15 година затвора након признања кривице.
Маринковић и Мацан оптужени су да су 26. октобра 2018. године око 4.20 сати затечени у покушају крађе аутомобила у Гетеовој улици у сарајевском насељу Алипашино Поље. Отворили су ватру на полицајце, испаливши најмање 20 метака.
Адис Шеховић је преминуо на мјесту догађаја, док је Давор Вујиновић преминуо неколико сати касније од задобијених повреда.
Рочишта су током процеса више пута одгађана. Тако је било и прије завршне ријечи Тужилаштва када је одбрана Маринковића тражила изузеће Тужилаштва. Тада је Мацанов адвокат Томић казао да се ту ради о злоупотреби закона.
