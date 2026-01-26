Logo
Ауто школа и комисија под истрагом: Мито за полагање испита

АТВ

26.01.2026

08:09

0
Ауто школа и комисија под истрагом: Мито за полагање испита

Тужилаштво Кантона Сарајево истражује више чланова Комисије за полагање возачких испита, помоћника кантоналног министра за саобраћај и власника једне ауто-школе због узимања мита од кандидата који су полагали возачки испит.

"Полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС, по налогу поступајућих тужилаца Тужилаштва КС, јутрос су започели реализацију акције кодног назива "Абстерго" због сумње на почињење кривичних дјела Злоупотреба положаја или овлаштења и Примање награде или другог облика користи за трговину утицајем", наводе из МУП-а Кантона Сарајево.

У акцији "Абстерго" у току су претреси на 15 локација на подручју Кантона Сарајево.

