Ауто школа и комисија под истрагом: Мито за полагање испита

Тужилаштво Кантона Сарајево истражује више чланова Комисије за полагање возачких испита, помоћника кантоналног министра за саобраћај и власника једне ауто-школе због узимања мита од кандидата који су полагали возачки испит.
"Полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС, по налогу поступајућих тужилаца Тужилаштва КС, јутрос су започели реализацију акције кодног назива "Абстерго" због сумње на почињење кривичних дјела Злоупотреба положаја или овлаштења и Примање награде или другог облика користи за трговину утицајем", наводе из МУП-а Кантона Сарајево.
У акцији "Абстерго" у току су претреси на 15 локација на подручју Кантона Сарајево.
