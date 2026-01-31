Пропао лифт у згради, мушкарац озбиљно повријеђен

Извор:
Телеграф
31.01.2026
19:54
Коментари:0
Старији мушкарац задобио је теже повреде у суботу око 17 часова кад је пропао лифт у згради у Улици Ивана Рибара на Новом Београду.
Како се незванично сазнаје, лифт је почео да пропада на вишим спратовима, а онда се нагло зауставио између првог спрата и приземља.
У лифту се налазио један од станара, стар 73 године, који је том приликом наводно сломио кук.
Станари су чули буку и вапаје након чега су успјели да отворе врата лифта и извуку повријеђеног комшију напоље.
Хитна помоћ га је превезла у КБЦ Бежанијска коса гдје су му констатоване теже повреде.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму