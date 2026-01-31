Logo
Пропао лифт у згради, мушкарац озбиљно повријеђен

Извор:

Телеграф

31.01.2026

19:54

Коментари:

0
Пропао лифт у згради, мушкарац озбиљно повријеђен
Фото: Unsplash

Старији мушкарац задобио је теже повреде у суботу око 17 часова кад је пропао лифт у згради у Улици Ивана Рибара на Новом Београду.

Како се незванично сазнаје, лифт је почео да пропада на вишим спратовима, а онда се нагло зауставио између првог спрата и приземља.

У лифту се налазио један од станара, стар 73 године, који је том приликом наводно сломио кук.

Станари су чули буку и вапаје након чега су успјели да отворе врата лифта и извуку повријеђеног комшију напоље.

Хитна помоћ га је превезла у КБЦ Бежанијска коса гдје су му констатоване теже повреде.

