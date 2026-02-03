Pazite šta kupujete: Ova riba je opasna za zdravlje

Izvor:
Informer
03.02.2026
09:38
Komentari:0
Riba puna toksina (pangasius iz porodice somova) sve češće se nalazi na policama supermarketa, često maskirana atraktivnim pakovanjima i niskim cijenama.
Iako mnogi kupci biraju nemasne filete, zanemaruju važnost porijekla ribe i mogu nesvjesno unositi štetne materije poput teških metala i antibiotika.
Porijeklo ribe je ključno, posebno ribe kao što je pangasius, koji dolazi iz zagađenih riječnih sistema, bogatih industrijskim otpadom.
Riba sumnjivog porekla može biti tretirana hemijskim supstancama, zbog čega je važno obratiti pažnju na:
Previše bijela ili neprirodno ružičasta boja može ukazivati na hemijsko tretiranje.
Oznake poput ASC ili MSC garantuju bolji uzgoj.
Scena
Ojdanić otkrio koja pjevačica je najveća dama, nije usudio da joj se udvara
Zagađena riba može sadržavati živu i kadmijum, teške metale koji se talože u organima i izazivaju hronične upalne procese. Takođe, zamrznuta riba često sadrži polifosfate koji povećavaju težinu i zadržavaju vlagu, što dodatno opterećuje bubrege.
Savjeti za bezbjednu kupovinu:
Kupovina kvalitetne ribe štiti zdravlje vaše porodice, dok je jeftina riba puna toksina opasna za dugoročno zdravlje, prenosi Informer.
Najnovije
Najčitanije
10
58
10
57
10
52
10
47
10
39
Trenutno na programu