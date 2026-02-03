Pazite šta kupujete: Ova riba je opasna za zdravlje

Riba puna toksina (pangasius iz porodice somova) sve češće se nalazi na policama supermarketa, često maskirana atraktivnim pakovanjima i niskim cijenama.

Iako mnogi kupci biraju nemasne filete, zanemaruju važnost porijekla ribe i mogu nesvjesno unositi štetne materije poput teških metala i antibiotika.

Porijeklo ribe je ključno, posebno ribe kao što je pangasius, koji dolazi iz zagađenih riječnih sistema, bogatih industrijskim otpadom.

Riba sumnjivog porekla može biti tretirana hemijskim supstancama, zbog čega je važno obratiti pažnju na:

Zemlju porijekla

Birajte ribe iz regija sa strožom ekološkom kontrolom.

Boju fileta

Previše bijela ili neprirodno ružičasta boja može ukazivati na hemijsko tretiranje.

Oznake poput ASC ili MSC garantuju bolji uzgoj.

Zagađena riba može sadržavati živu i kadmijum, teške metale koji se talože u organima i izazivaju hronične upalne procese. Takođe, zamrznuta riba često sadrži polifosfate koji povećavaju težinu i zadržavaju vlagu, što dodatno opterećuje bubrege.

Savjeti za bezbjednu kupovinu:

Birajte divlje ribe ili ribe s kraćim životnim vekom, poput sardina.

Provjerite latinske nazive vrsta na deklaraciji.

Da biste izbjegli toksine, birajte domaći ulov iz čistijih rijeka.

Kupovina kvalitetne ribe štiti zdravlje vaše porodice, dok je jeftina riba puna toksina opasna za dugoročno zdravlje, prenosi Informer.