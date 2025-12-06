06.12.2025
13:58
Коментари:0
Постоји велики број производа који успоравају метаболизам. Стога, ако не желите да успорите метаболизам, обратите пажњу на сљедеће производе.
Прецизније, ниско-калорична смрзнута храна. Врло често, у оквиру губитка тежине, користимо смрзнуте намирнице, које имају мали садржај калорија. Али ове намирнице успоравају метаболизам, јер у таквим производима нема потребних калорија, довољно влакана и здравих супстанци.
Ниске протеинске дијете успоравају метаболизам. То је због чињенице да наше тијело троши доста напора на разградњу протеина.
Сви знамо да је алкохол пун празних калорија. Алкохолна пића спречавају варење и не дозвољавају телу да упија хранљиве материје. Дакле, ваше тијело просто држи све унутра и постајете гојазни.
Шећер је штетан, али у вишку. Дакле, ако унесете више од 36 грама шећера дневно, онда се може депоновати на бочним странама и успорити ваш метаболизам.
Прецизније, рафинисани скробови или угљени хидрати који се налазе у бијелом хљебу и пиринчу. Према томе, боље је обратити пажњу на сложене угљене хидрате, преноси Женски магазин.
Млијечни производи могу лоше утицати на људе који пате од интолеранције на лактозу или млијечне протеине. Ова храна може узроковати лошу пробаву.
