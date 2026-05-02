"Zvezde Granda" bez Dare Bubamare: Oglasili se iz produkcije, evo ko je mijenja

02.05.2026 13:38

Foto: Printscreen/Instagram/darabubamara_official

Ipak, produkcija joj je našla zamjenu, koja će biti kratka, ali će se publika sigurno oduševiti.

U Darinoj stolici večeras će biti jedna od najtalentovanijih pjevačica, Sanja Vučić, čije mentorisanje u aktuelnoj sezoni Zvezda Granda oduševljava gledaoce, ali i kolege.

Kako je Sanja na snimanju emisije otkrila Dara se iz privatnih razloga nije pojavila.

- Potrudiću se da budem kao Dara. Znam ja da budem malo opičena - rekla je Sanja kroz smeh.

Dara se nedavno našla u centru skandala nakon što je u javnost dospjela njena glasovna poruka nastala prije dvije godine, a u kojoj opisuje intimni odnos sa mlađim muškarcem.

Odmah se povela polemika da je u pitanju učesnik Survivora, Boris Vidović, a glasine je i sam podgrejao kada se snimao na Tiktoku uz Darinu pesmu.

Nakon skandala, naša ekipa razgovarala je sa Darom, koja nam je rekla da će tužiti onog ko je poruku plasirao u javnost.

Борис Видовић

Scena

Razotkriven mladić iz intimne poruke Dare Bubamare

- Odlično, poslije svega odlično. Ovo što se dešavalo, hvala Bogu da sam doživjela veliku podršku od naroda, narod zna koliko sam dobra i sikrena i koliko verujem ljudima. Mnogo ljudima pomaže, finansiram i plaćam struju, i na kraju mi neki zbog ljubomore zabodu nož u leđa.

- Stvar se uvijek okrene u moju korist, zato što jednostvno ljudi osjećaju, znaju ko je dobar!

Ona je odmah angaživala advokata koji radi na tome da otkrije ko je plasirao poruku u javnost.

- Znam, moj advoakt radi na tome da se utvrdi kako je dospelo do medija, zato što je to jako stara poruka. Žalosno je, hranite kera da vas ujede. Ja sam ih godinama hranila, pričam u množini zato što je to jedno društvo.

дара бубамара

Scena

Novi privatni snimak: Dara Bubamara u jeku afere pokazala "više nego ikad"

Dara je pomenula i sadašnjeg dečka.

- Svi zavide na mom životu, uspešna sam majka, imam lijepog dečka...

- Ljudi su ljubomorni, a umjesto da su radili, oni su prosleđivali moje poruke.

Kada je pomenula izdajice, pomenula je i kumove, ali i prijatelje.

- Pa navikla sam, cijeli život imam izdajice, prijatelje, prijateljica, kuma, kumova, tako da negde i jednostavno ljudi su jako zli, šta da vam kažem, advokat će to da završi. Drago mi je da sam na kraju nasmijala naciju.

Na pitanje kako je dečko reagovao, Dara je kroz smjeh rekla:

- Nekada je bilo od četiri do pola sedam, sad je mnogo duže. Nije bitno šta je rekla neka Ružica iz Beške, nego šta je rekla Dara Bubamara.

Pročitajte više

Јован Радуловић Јоџир са шеширом сједи и подиже руку.

Scena

Jodžir se usred skandala obratio Dari Bubamari: ''Ovako sam gledao u tebe''

3 d

0
Дара Бубамара

Scena

Boris se oglasio, pa zaintrigirao sve: Da li je ovo dečko s kojim je Dara bila od 4 do pola 7?

3 d

1
Дара Бубамара о гласовној поруци: Открила како је реаговао младић са снимка

Scena

Dara Bubamara o glasovnoj poruci: Otkrila kako je reagovao mladić sa snimka

5 d

0
Пјевач послао говорну поруку и понуду Дари Бубамари

Scena

Pjevač poslao govornu poruku i ponudu Dari Bubamari

5 d

0

Više iz rubrike

Музичар Жика Јакшић

Scena

Žika Jakšić napisao testament: Ko će naslijediti imovinu?

5 h

0
Аца Кос и Чедомир Јовановић шетају кроз шуму док се држе за руке

Scena

Čeda i Aca se snimali u šumi

7 h

0
Несуђена снајка Ивице Дачића запуцала на свадби

Scena

Nesuđena snajka Ivice Dačića zapucala na svadbi

18 h

0
Кошаркаш и пјевачица

Scena

Breskvica ostavila policajca, pa pobjegla u Opatiju: Da li je sa njom slavni košarkaš Luka Dončić?

19 h

0

  • Najnovije

16

57

Deponija u Lazarevu! Građani negoduju zbog nagomilanog otpada

16

43

Otet naftni tanker kod obale Jemena

16

37

Glumac varao ženu sa 18 godina mlađom, ona mu se ovako osvetila

16

34

Ovo je pet ključnih tačaka Irana za definitivan kraj! Da li će Amerika pristati?

16

31

Nova tragedija u BiH: Radnik pao s krova i poginuo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

