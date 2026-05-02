"Zvezde Granda" bez Dare Bubamare: Oglasili se iz produkcije, evo ko je mijenja

Ipak, produkcija joj je našla zamjenu, koja će biti kratka, ali će se publika sigurno oduševiti.

U Darinoj stolici večeras će biti jedna od najtalentovanijih pjevačica, Sanja Vučić, čije mentorisanje u aktuelnoj sezoni Zvezda Granda oduševljava gledaoce, ali i kolege.

Kako je Sanja na snimanju emisije otkrila Dara se iz privatnih razloga nije pojavila.

- Potrudiću se da budem kao Dara. Znam ja da budem malo opičena - rekla je Sanja kroz smeh.

Dara se nedavno našla u centru skandala nakon što je u javnost dospjela njena glasovna poruka nastala prije dvije godine, a u kojoj opisuje intimni odnos sa mlađim muškarcem.

Odmah se povela polemika da je u pitanju učesnik Survivora, Boris Vidović, a glasine je i sam podgrejao kada se snimao na Tiktoku uz Darinu pesmu.

Nakon skandala, naša ekipa razgovarala je sa Darom, koja nam je rekla da će tužiti onog ko je poruku plasirao u javnost.

- Odlično, poslije svega odlično. Ovo što se dešavalo, hvala Bogu da sam doživjela veliku podršku od naroda, narod zna koliko sam dobra i sikrena i koliko verujem ljudima. Mnogo ljudima pomaže, finansiram i plaćam struju, i na kraju mi neki zbog ljubomore zabodu nož u leđa.

- Stvar se uvijek okrene u moju korist, zato što jednostvno ljudi osjećaju, znaju ko je dobar!

Ona je odmah angaživala advokata koji radi na tome da otkrije ko je plasirao poruku u javnost.

- Znam, moj advoakt radi na tome da se utvrdi kako je dospelo do medija, zato što je to jako stara poruka. Žalosno je, hranite kera da vas ujede. Ja sam ih godinama hranila, pričam u množini zato što je to jedno društvo.

Dara je pomenula i sadašnjeg dečka.

- Svi zavide na mom životu, uspešna sam majka, imam lijepog dečka...

- Ljudi su ljubomorni, a umjesto da su radili, oni su prosleđivali moje poruke.

Kada je pomenula izdajice, pomenula je i kumove, ali i prijatelje.

- Pa navikla sam, cijeli život imam izdajice, prijatelje, prijateljica, kuma, kumova, tako da negde i jednostavno ljudi su jako zli, šta da vam kažem, advokat će to da završi. Drago mi je da sam na kraju nasmijala naciju.

Na pitanje kako je dečko reagovao, Dara je kroz smjeh rekla:

- Nekada je bilo od četiri do pola sedam, sad je mnogo duže. Nije bitno šta je rekla neka Ružica iz Beške, nego šta je rekla Dara Bubamara.

