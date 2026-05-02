Dileta Leota inspiriše vježbanjem i samopouzdanjem: U prvom planu njen trudnički stomak

Dileta Leota još jednom je dokazala da trudnoća i aktivan život mogu ići ruku pod ruku.

Popularna Italijanka podijelila je s pratiteljima fotografije sa svog treninga joge, na kojima je u prvom planu njen trudnički stomak, ali i smirenost i snaga koju zrači.

U jednostavnoj sportskoj kombinaciji, uz kratki opis „Ravnoteža“, Dileta je poslala snažnu poruku o važnosti brige o tijelu i duhu u jednom od najposebnijih perioda života. Reakcije nisu izostale komentari podrške i divljenja nizali su se jedan za drugim, a mnogi su isticali koliko je inspirativno vid‌jeti ženu koja ostaje aktivna i posvećena sebi čak i u poodmakloj trudnoći.

Podsjetimo, Dileta je u braku s Luris Karius, a par već ima kćerku Ariju, rođenu u augustu 2023. godine. Sada s nestrpljenjem iščekuju dolazak još jednog člana porodice.

Iako je ranije priznala da ju je početak druge trudnoće ispunio dozom straha, danas na sve gleda s mnogo više mira i zahvalnosti. Kako sama ističe, upravo joj je ovo iskustvo donijelo novu perspektivu i podsjetilo je na ono što je zaista važno.

Svojim objavama Dileta ne dijeli samo trenutke iz privatnog života, već i motivaciju da je moguće pronaći balans između obaveza, majčinstva i brige o sebi.

(Avaz)