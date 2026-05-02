Senada (34) zgrozila javnost: "Imala sam intimne odnose sa preko 300 muškaraca"

Starleta Senada Nurkić (34), poznatija kao Maca Diskrecija, redovno šokira javnost svojim kontroverznim izjavama, a nedavno je zgrozila sve priznanjem sa koliko muškaraca je do sada imala intimne odnose.

Gostujući na "RED TV" jednom prilikom, na pitanje o broju partnera, Maca Diskrecija je bez dlake na jeziku dala odgovor koji je mnoge ostavio bez teksta.

"Ne znam i ja bih iskreno voljela da znam, ali recimo 300. Odavno sam prestala da brojim, rekla je jednom prilikom starleta za Red TV".

Posljednjih godina najaktivnija je na popularnoj platformi za odrasle, gd‌je zarađuje prodajom intimnog sadržaja.

Skandali joj nisu strani: Od golišavih scena u Španiji do hapšenja

Pored priznanja o broju partnera, Maca je nedavno ispričala i kako je napravila skandal na ljetovanju. Naime, ona se potpuno gola snimala na terasi jednog hotela u Španiji, a u nekom trenutku je shvatila da su je posmatrale komšije sa drugih terasa.

Ipak, jedan od njenih najvećih skandala dogodio se sredinom 2019. godine kada je uhapšena zbog bavljenja prostitucijom u jednom beogradskom hotelu.

Šokantan cjenovnik: 1.500 evra samo za kafu!

Kada se prašina oko hapšenja stišala, Maca je početkom godine otvorila svoj Jutjub kanal na kojem sa pratiocima razmenjuje iskustva o takozvanim "zabranjenim temama". Vodeći se parolom da se ponosi onim čega bi se drugi stid‌jeli, starleta je javno iznijela svoj cjenovnik i zgranula javnost:

"Ukupna cijena pijenja kafe sa mnom jeste 1.500 evra. Tako je! Znači 1.500 evra ako hoćete da blejite sa Macom tri sata bez intimnih odnosa! Ostatak para ćete dati kada dođete i to je to", rekla je tada starleta.

Inače, Maca Diskrecija jednom prilikom priznala je da je oženjenom muškarcu uništila brak, piše Blic