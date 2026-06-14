Skandal trese Norvešku: Tužilaštvo traži sedam godina zatvora za princezinog sina zbog silovanja

Marius Borg Hobi (29), sin norveške krunske princeze Mete Marit, sutra će saznati visinu svoje zatvorske kazne kada troje sudija Okružnog suda u Oslu izreknu konačnu presudu.

Hobi će se na izricanju presude pojaviti putem video veze iz neutvrđenih zdravstvenih razloga, gotovo tri mjeseca nakon što je okončano njegovo suđenje koje je obuhvatilo čak 40 tačaka optužnice. Među najtežim optužbama su četiri tačke koje se odnose na silovanje.

Optuženi negira najteža krivična d‌jela koja mu se stavljaju na teret, dok je priznao neke od blažih optužbi u vezi sa zloupotrebom droga i saobraćajnim prekršajima.

Pravna bitka oko dužine njegove kazne ostaje napeta do samog kraja.

Tužilaštvo zahtijeva strogu kaznu i traži da Hobi bude osuđen na sedam godina i sedam mjeseci zatvora.

Odbrana tvrdi da su optužbe preuveličane te smatra da bi adekvatna kazna bila godinu i po dana iza rešetaka.

Hobi se nalazi u pritvoru od početka februara ove godine.

Policija ga je privela neposredno pred početak suđenja zbog sumnje na napad i kršenje zabrane prilaska bivšoj d‌jevojci, a svi pokušaji njegovih advokata da izdejstvuju puštanje na slobodu do sada su propali.

Ovaj sudski epilog dolazi u trenucima teške porodične i zdravstvene drame na norveškom dvoru. Krunska princeza Mete Marit, koja se udala u kraljevsku porodicu kada je Marius imao četiri godine, teško je bolesna, prenosi Kliks

Prije nešto više od sedmicu dana stavljena je na hitnu listu za transplantaciju pluća. Princeza je u javnosti već viđena s nosnom cijevi za kisik i obustavila je sve službene angažmane.

Žalbeni sud je prošle sedmice odbio hitan zahtjev da se Høibyju privremeno dozvoli izlazak iz pritvora kako bi bio uz teško bolesnu majku. Ipak, ona je u pratnji prijestolonasljednika Hakona viđena kako posjećuje sina u zatvoru.

Marius Borg Høiby zvanično nikada nije bio član kraljevske kuće niti je imao titulu, ali je d‌ječak s nadimkom "Mali Marius" odrastao rame uz rame sa svojom kraljevskom braćom i sestrama.