Peskov: Ni Rusija ni Kina nisu izvršile atomske probe 2020. godine

Ni Rusija ni Kina nisu izvršile nuklearne testove 2020. godine, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Čuli smo mnogo pominjanja određenih testova i u tom smislu su pomenute i Rusija i Kina. Ni Rusija ni Kina nisu obavile bilo kakve nuklearne testove. Takođe, znamo da su predstavnici Kine snažno odbacili ove navode" naveo je Peskov u obraćanju novinarima.
Zamjenik državnog sekretara SAD za kontrolu naoružanja i međunarodnu bezbjednost Tomas Dinano izjavio je prošle sedmice da Vašington ima dokaze da je Kina navodno izvršila nuklearne testove kršeći moratorijum, te da je pokušala da to sakrije.
