Peskov: Ni Rusija ni Kina nisu izvršile atomske probe 2020. godine

Dmitrij Peskov
Foto: Tanjug/AP

Ni Rusija ni Kina nisu izvršile nuklearne testove 2020. godine, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Čuli smo mnogo pominjanja određenih testova i u tom smislu su pomenute i Rusija i Kina. Ni Rusija ni Kina nisu obavile bilo kakve nuklearne testove. Takođe, znamo da su predstavnici Kine snažno odbacili ove navode" naveo je Peskov u obraćanju novinarima.

Ненад Стевандић и Џон Гинкел

Republika Srpska

Amerika cijeni dosljedan dijalog sa rukovodstvom Republike Srpske

Zamjenik državnog sekretara SAD za kontrolu naoružanja i međunarodnu bezbjednost Tomas Dinano izjavio je prošle sedmice da Vašington ima dokaze da je Kina navodno izvršila nuklearne testove kršeći moratorijum, te da je pokušala da to sakrije.

