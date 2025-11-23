Oglasio se MUP: Kako je prošao izborni dan u Srpskoj?

Izborni dan u Republici Srpskoj protekao je mirno, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Od 7 do 19 časova zabilježena su dvije projave na biračkim mjestima na području Republike Srpske:

M.P. iz Laktaša je prijavila u 12,57 časova da na glasačkom mjestu u Laktašima nije mogla glasati, jer je već neko glasao u njeno ime. O događaju je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Predsjednik biračkog mjesta u banjalučkom naselju Kuljani prijavio je u 16,10 časova policijskom službeniku sumnju da nekoliko lica ispred ulaza u objekat lobiraju građane da glasaju za određenu političku partiju. Provjerama policijskih službenika utvrđeno je da je lice J.T. dijelilo sendviče svim građanima.

O događaju je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da mu se dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

Kako se navodi u saopštenju, štab Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske"Izbori 2025" prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj na dan prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

"U cilju preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na snazi je naredba o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj do 6 časova dana 24.11.2025. godine, a do ponoći je na snazi zabrana prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.