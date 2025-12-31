Logo
Large banner

Evo kako je nastala ruska salata: Originalni recept niko ne zna, a slavlje ne može da prođe bez nje

Izvor:

RTS

31.12.2025

17:52

Komentari:

0
Ево како је настала руска салата: Оригинални рецепт нико не зна, а славље не може да прође без ње
Foto: Pixabay

Nezamislivo je organizovati slavlje, prazničnu trpezu bez glavne zvezde stola – ruske salate. Jede se širom svijeta i svaki je recept ispravan, ali nijedan nije originalan.

Rusku salatu smislio je čuveni belgijski kuvar Lisjen Olivije 1860. kada je radio u Moskvi i po njemu se zove „olivijeova“ salata ili „stoličnaja“, a tajnu recepta odnio je u grob, prenosi RTS.

Originalna ruska salata bila je izuzetno skupo jelo. Tačan recept – posebno onaj za dresing – bio je dobro čuvana tajna, ali poznato je da je salata sadržavala tetrebe, teleći jezik, kavijar, zelenu salatu, rakove, kapar i dimljenu patku, mada je moguće da je recept varirao sezonski.

Originalni Olivijeov preliv bio je vrsta majoneza, napravljen od francuskog vinskog sirćeta, senfa i provansalskog maslinovog ulja; njegov tačan recept, međutim, ostaje nepoznat.

Na prelazu u 20. vijek, jedan od Olivijeovih kuvara, Ivan Ivanov, pokušao je da ukrade recept. Potom je napustio Olivijeov restoran i otišao da radi kao kuvar u Moskvi, donekle inferiornom restoranu, gdje je počeo da služi sumnjivo sličnu salatu pod nazivom Stolični (rus. Stoličnый).

Tadašnji gurmani prijavili su da je preliv na ovoj salati bio lošijeg kvaliteta od Olivijeovog, što je značilo da mu je „nešto nedostajalo”.

Kasnije je Ivanov recept za salatu prodao raznim izdavačkim kućama, što je dodatno doprinijelo njegovoj popularizaciji.

Zbog zatvaranja restorana „Ermitaž“ 1905. i naknadnog odlaska porodice Olivije iz Rusije, salata je sada mogla da se naziva Olivije. Jedan od prvih štampanih recepata za salatu Olivije, od Aleksandrove, pojavio se 1894. godine, zahtijeva pola lešnika, dva krompira, jedan mali krastavac (ili veliki kornišon), 3-4 lista zelene salate, 3 velika repa rakova, 1/4 šolje kockastog aspika, 1 kašičica kapara, 3-5 maslina i 11⁄2 kašike provansalskog preliva (majonez).

U postrevolucionarnoj Rusiji originali su zamenjeni jeftinijim sastojcima: tetreba je zamenila piletina ili kobasica, rakove tvrdo kuvano jaje, krastavci, masline i kapare kiseli krastavci i zeleni grašak, prenosi.

Salata se raširila svijetom pod imenom „ruska“, „stoličnaja“ ili „olivijeova“, najpopularnija je na Balkanu i Poljskoj gdje je obavezna za Badnje veče i Novu godinu, ali se jede i u Španiji, Južnoj Americi, Pakistanu, Avganistanu, Mongoliji.

Vremenom su skupe sastojke mijenjali pristupačniji, te se danas u nju stavlja sjeckani bareni krompir, grašak, šargarepa, jaje, kornišoni te kuvana šunka ili riba, sve to u sosu od majoneza.

U nekim krajevima salata ne sadrži meso i zove se „francuska“.

Da bi salata bila „prava“ ne smije se koristiti industrijski majonez već se sos pravi „ručno“ od jaja, ulja, senfa, limuna i drugih sastojaka koji svaku salatu čine jedinstvenom.

Podijeli:

Tagovi:

salata

praznici

novogodišnji praznici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Празници су вријеме за породицу

Republika Srpska

Cvijanović: Praznici su vrijeme za porodicu

3 h

0
Наша новогодишња прича: Радост празника на АТВ-у

Emisije

Naša novogodišnja priča: Radost praznika na ATV-u

9 h

0
У Српској попуњени сви капацитети: За празнике најпосјећенији Бањалука и Требиње

Društvo

U Srpskoj popunjeni svi kapaciteti: Za praznike najposjećeniji Banjaluka i Trebinje

22 h

0
Обичаји пред Нову годину који привлаче богатство: Ово обавезно урадите прије поноћи

Zanimljivosti

Običaji pred Novu godinu koji privlače bogatstvo: Ovo obavezno uradite prije ponoći

29 min

0

Više iz rubrike

Обичаји пред Нову годину који привлаче богатство: Ово обавезно урадите прије поноћи

Zanimljivosti

Običaji pred Novu godinu koji privlače bogatstvo: Ovo obavezno uradite prije ponoći

29 min

0
Други пасош без муке? Ових 6 земаља нуде најлакши пут до држављанства

Zanimljivosti

Drugi pasoš bez muke? Ovih 6 zemalja nude najlakši put do državljanstva

1 h

0
Српска кухиња на 12. мјесту најбољих на свијету

Zanimljivosti

Srpska kuhinja na 12. mjestu najboljih na svijetu

2 h

0
Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

Zanimljivosti

Sujevjerja koja se vezuju za početak godine: Ove stvari ne bi trebalo raditi 1. januara

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

16

Hapšenje u komšiluku, pogledajte kakvu je eksploziju izazvao na školskom igralištu

18

14

Na Dan Republike Srpske izmjena režima saobraćaja u Banjaluci: Pogledajte u kojim ulicama

18

04

Šok za svijet boksa: Džošua je možda završio karijeru nakon nesreće

18

02

Ova 3 znaka imaju najjaču intuiciju, mogu da predosjete budućnost

17

52

Evo kako je nastala ruska salata: Originalni recept niko ne zna, a slavlje ne može da prođe bez nje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner