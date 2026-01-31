Dobitak iz snova postao noćna mora: Sin mu napravio pakao

Italijanski zakon omogućava da odrasla, ali finansijski zavisna djeca traže mjesečnu podršku od roditelja.

Upravo to je uradio 40-godišnji muškarac iz Faence, koji je zatražio 1.800 evra mjesečno od svog oca milionera.

Penzioner iz Volpago del Montela nedavno je osvojio 1,768 miliona evra na lutriji “Turista per sempre”, dio novca primio je odmah, dok će ostatak dobiti kao životnu rentu od 6.000 evra mjesečno narednih 20 godina.

Umjesto slavlja, dogodila se porodična drama – njegov sin je odlučio da ga tuži.

Sin nezaposlen i finansijski zavistan pokreće tužbu

Sin, koji je godinama u lošim odnosima sa ocem, obraćanjem pravnoj organizaciji u Bolonji pokrenuo je proceduru za dobijanje alimentacije.

Prema riječima advokata Stefana Rosija za "Il Mesagero", italijanski zakon predviđa da sudija može naložiti mjesečnu naknadu odrasloj djeci koja nisu finansijski nezavisna, bez obzira na godine.

Novac se u tom slučaju isplaćuje direktno njima.

Zašto traži baš 1.800 evra mjesečno?

Sin smatra da otac sada ima značajna primanja iz rente, te je zatražio 1.800 evra mjesečno kao zakonski obaveznu podršku.

Trenutno, sin preko svojih pravnika pokušava da postigne vansudsko poravnanje, ali ukoliko to ne bude moguće, odluka će biti na sudiji u Italiji.

Ostaje da se vidi da li će otac milioner pristati na sporazum, ili će se porodični sukob preseliti u italijansku sudnicu, gdje će javnost pratiti sudski duel oko alimentacije odraslog sina milionera.