Poznato mjesto i vrijeme sahrane Tatjane Ječmenice

Srbija tuguje za Tatjanom Ječmenicom proslavljenom teniserkom i selektorkom FED Kup reprezentacije, koja je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći. Porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci oprostiće se od Tatjane Jecmenice Jevtić na komemorativnom skupu, gdje će biti odata pošta njenom životu i radu, a potom i na posljednjem ispraćaju na gradskom groblju.