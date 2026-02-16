Logo
Poznato mjesto i vrijeme sahrane Tatjane Ječmenice

Telegraf

16.02.2026

09:58

Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица
Foto: YouTube/Screenshot/SPortal

Srbija tuguje za Tatjanom Ječmenicom proslavljenom teniserkom i selektorkom FED Kup reprezentacije, koja je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći. Porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci oprostiće se od Tatjane Jecmenice Jevtić na komemorativnom skupu, gdje će biti odata pošta njenom životu i radu, a potom i na posljednjem ispraćaju na gradskom groblju.

Komemoracija povodom smrti Tatjane Ječmenice Jevtić biće održana u srijedu, 18. februara, u zgradi Skupštine Vojvodine - prenosi Dnevnik.

Zdravlje

Zašto je dječak (2) dobio srce koje je bilo oštećeno?

Istog dana, u 15.00 časova, biće obavljena sahrana na Gradskom groblju u Novom Sadu.

Podsjećamo, proslavljena teniserka i selektorka Tatjana Jecmenica poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći, a u momentu sudara sa njom u kolima je bio i suprug, Darko Jevtić.

Poginula Tatjana Ječmenica

Tatjana Ječmenica

