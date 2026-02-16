Jedno poginulo, dvoje povrijeđenih u dvije nesreće

Dvije saobraćajne nesreće dogodile su se jule popodne u okolini Zrenjanina, pri čemu su dvije osobe povrijeđene, a jedna nastradala, potvrđeno je iz Policijske uprave Zrenjanin.

Prema prvim zvaničnim informacijama prva saobraćajna nezgoda dogodila se oko 17 časova na putu između Stajićeva i Perleza, kada su se sudarila dva putnička vozila.

U ovoj nezgodi povrijeđene su dvije osobe, koje su prevezene u Urgentni centar zrenjaninske bolnice radi utvrđivanja stepena povreda i daljeg zbrinjavanja.

Druga nesreća, nažalost sa tragičnim ishodom, prijavljena je policiji nešto poslije 19 časova. Saobraćajna nesreća se dogodila na putu Zlatica - Banatski Despotovac, kada je automobil, iz za sada nepoznatih razloga, naletio na pješaka.

Ekipe Hitne pomoći odmah su došle na lice mjesta, ali je muškarac usljed zadobijenih povreda preminuo.

Pripadnici saobraćajne policije izvršili su uviđaj na obje lokacije, a istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do ovih nesreća.

