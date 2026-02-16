Logo
Large banner

Jedno poginulo, dvoje povrijeđenih u dvije nesreće

Izvor:

ATV

16.02.2026

10:00

Komentari:

0
Једно погинуло, двоје повријеђених у двије несреће
Foto: ATV

Dvije saobraćajne nesreće dogodile su se jule popodne u okolini Zrenjanina, pri čemu su dvije osobe povrijeđene, a jedna nastradala, potvrđeno je iz Policijske uprave Zrenjanin.

Prema prvim zvaničnim informacijama prva saobraćajna nezgoda dogodila se oko 17 časova na putu između Stajićeva i Perleza, kada su se sudarila dva putnička vozila.

илу-срце-2809025

Zdravlje

Zašto je dječak (2) dobio srce koje je bilo oštećeno?

U ovoj nezgodi povrijeđene su dvije osobe, koje su prevezene u Urgentni centar zrenjaninske bolnice radi utvrđivanja stepena povreda i daljeg zbrinjavanja.

Druga nesreća, nažalost sa tragičnim ishodom, prijavljena je policiji nešto poslije 19 časova. Saobraćajna nesreća se dogodila na putu Zlatica - Banatski Despotovac, kada je automobil, iz za sada nepoznatih razloga, naletio na pješaka.

вакцина

Zdravlje

Ruska vakcina protiv raka stiže u Srbiju

Ekipe Hitne pomoći odmah su došle na lice mjesta, ali je muškarac usljed zadobijenih povreda preminuo.

Pripadnici saobraćajne policije izvršili su uviđaj na obje lokacije, a istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do ovih nesreća.

(Telegraf)

Podijeli:

Tag :

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица

Srbija

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Tatjane Ječmenice

3 h

0
Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

Srbija

Žirafa "ukrala šou" na proslavi rođendana

4 h

0
Продаје двије куће за 15.000 евра

Srbija

Dragan prodaje dvije kuće i plac za svega 15.000 evra

19 h

1
Бурџ Калифа у бојама српске заставе

Srbija

Burdž Kalifa u bojama srpske zastave

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

27

Sinu Ramzana Kadirova nesreća ostavila brojne posljedice: Moguće da će ostati slijep

13

26

Stevandić i Brnabić razgovarali u Beogradu: Jačanje institucionalne saradnje

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner