Trninić: Bitno usporiti protok Pive kako ne bi Drina dalje rasla

SRNA

06.01.2026

15:50

0
Foto: Tanjug

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić izjavio je da je od Crne Gore zatraženo da se uspori protok rijeke Pive koja se uliva u Drinu, što je u ovom trenutku veoma bitno kako se ne bi povećao nivo Drine jer sada stagnira.

Trninić je napomenuo da je vanredna situacija proglašena u Zvorniku i na djelu opštine Foča, gdje je došlo do poplava u pojedinim naseljima.

Снијег

Svijet

Snijeg i led paralizovali Evropu, ima preminulih: Otkazano na stotine letova

Prema njegovim riječima, na području Bratunca i Zvornika poplavljena su vikend naselja i dio prigradskih, ali nema veće materijalne štete.

Trninić je naveo da lokalni civilni štabovi za vanredne situacije obavještavaju i upozoravaju stanovništvo.

On je istakao da Republička uprava civilne zaštite prati situaciju i nada se da neće doći do većih problema.

илу-риба-пост-09122025

Savjeti

Šta treba da se nađe na trpezi za Badnji dan?

- Ne možemo se opustiti jer vremenske prognoze za naredna dva, tri dana ne idu nam na ruku, ali timovi su u pripravnosti i pratićemo situaciju - rekao je Trninić.

Iz fočanskog Opštinskog štaba za vanredne situacije ranije su apelovali na nadležene u Hidroelektrani /HE/ "Mratinje" na rijeci Pivi da hitno ugase agregate kako bi se otklonila opasnost od plavljenja Donjeg Polja.

