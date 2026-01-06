Trninić: Bitno usporiti protok Pive kako ne bi Drina dalje rasla

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić izjavio je da je od Crne Gore zatraženo da se uspori protok rijeke Pive koja se uliva u Drinu, što je u ovom trenutku veoma bitno kako se ne bi povećao nivo Drine jer sada stagnira.

Trninić je napomenuo da je vanredna situacija proglašena u Zvorniku i na djelu opštine Foča, gdje je došlo do poplava u pojedinim naseljima.

Prema njegovim riječima, na području Bratunca i Zvornika poplavljena su vikend naselja i dio prigradskih, ali nema veće materijalne štete.

Trninić je naveo da lokalni civilni štabovi za vanredne situacije obavještavaju i upozoravaju stanovništvo.

On je istakao da Republička uprava civilne zaštite prati situaciju i nada se da neće doći do većih problema.

- Ne možemo se opustiti jer vremenske prognoze za naredna dva, tri dana ne idu nam na ruku, ali timovi su u pripravnosti i pratićemo situaciju - rekao je Trninić.

Iz fočanskog Opštinskog štaba za vanredne situacije ranije su apelovali na nadležene u Hidroelektrani /HE/ "Mratinje" na rijeci Pivi da hitno ugase agregate kako bi se otklonila opasnost od plavljenja Donjeg Polja.