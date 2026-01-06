Logo
Deveta "Božićna akcija": Humanitarna predstava "Ko kamen - Velenka Brstinova i kćer joj Dragana"

Foto: Ustupljena fotografija

Fondacija "Delije" osnovana je 2013. godine u Beogradu u cilju organizovanja i sprovođenja humanitarnih akcija i projekata, pomoći siromašnim porodicama, svetinjama i narodnim kuhinjama i pružanja kontinuirane podrške Srbima na Kosmetu.

Od 2018. godine Fondacija „Delije“ organizuje dobrotvorne događaje i prikupljanje donacija u Republici Srpskoj pod nazivom „Božićna akcija“. U prethodnih osam godina prikupljeno je 340.257,00 KM. Sva sredstva utrošena su na pomoć preko 350 porodica ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske, izgradnju i obnovu više crkava i manastira na prostoru Republike Srpske, Kninske krajine i Kosmeta, kao i pomoći srpskim porodicama na Kosmetu.

U okviru Devete "Božićne akcije" u nedjelju 11.01.2026. godine u Gradskom pozorištu "Jazavac" u Banjaluci sa početkom u 18 časova održaće se predstava "Ko kamen - Velenka Brstinova i kćer joj Dragana" u izvođenju glumice Ljiljane Čekić. Ova predstava je priča o pobijenim hercegovačkim Srbima 1941. i 1944. godine, kao i o stradanjima sarajevskih Srba koji su 1996. napuštali svoja ognjišta sa svojim iskopanim mrtvim junacima i odlazili u nepoznato.

Зворник-поплава

Gradovi i opštine

Proglašena vanredna situacija u Zvorniku

Prije početka predstave posjetiocima će se predstaviti veterani elitnih vojnih jedinica Prvog krajiškog korpusa.

Cijena karte je 20 KM, a mogu se kupiti u kafe-baru "Mariner", Knjižari "Riznica" i na dan predstave u Gradskom pozorištu "Jazavac".

Prikupljena sredstva namijenjena su za pomoć ratnim vojnim invalidima Vojske Republike Srpske i srpskim porodicama na Kosmetu, piše Provjereno.info.

