Junak iz Zvornika: Ovako je vatrogasac Rade izvukao zaglavljeni automobil iz Drine

Nakon obilnih padavina širom Bosne i Hercegovine teška situacija je u brojnim gradovima, a jedan od njih je Zvornik.

Upravo u ovom gradu se proslavio jedan vatrogasac. Kako se može vid‌jeti na snimku, on je ušao u rijeku Drinu koja se izlila i došao do automobila koji je bio zaglavljen.

Upalio je automobil i uspio ga izvući iz nabujale rijeke.

Pretpostavlja se da je automobil bio parkiran na tom mjestu prije nego što se rijeka izlila.

Na društvenim mrežama vatrogasac Rade Šakotić je dobio brojne pohvale zbog ovog poteza.