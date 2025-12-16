Пала одлука: Укинули провизије у мјењачницама

Извор:
АТВ
16.12.2025
17:23
Народна банка Србије донијела је привремену мјеру којом се укида могућност наплате провизије у мјењачницама приликом продаје евра грађанима, с циљем заштите интереса грађана и спречавања неоправданих психолошких притисака на девизно тржиште.
Извршни одбор Народне банке Србије донио је ову мјеру након пажљиве анализе кретања на девизном тржишту, из које јасно произлази да је средњи курс динара према евру стабилан, да банке нису мијењале распон купопродајних курсева на својим дигиталним платформама, као и да већина мјењача примјењује продајне курсеве значајно испод нивоа који се повремено појављује у јавности.
Народна банка Србије указује да се износ од око 120 динара за евро, који се само код појединих мјењача појављивао на мјењачким таблама и потом у јавности дијелио као психолошки окидач панике, није формирао на основу тржишних кретања, већ је био могућ искључиво у случају када је мјењач истовремено примијенио максимално дозвољено одступање продајног курса од средњег курса од 1,25%, као и максималну законом дозвољену провизију од 1%.
Како наводе из НБС, доношењем нове привремене мјере којом се укида могућност наплате провизије, више неће постојати основ да се на мјењачким таблама или у јавном простору појављују продајни курсеви који могу имати узнемирујући и обмањујући психолошки ефекат на грађане. На тај начин, неће бити могуће да се у јавности истичу курсеви од 120 динара за евро.
Ова одлука представља наставак досљедних активности Народне банке Србије усмјерених на очување стабилности финансијског система, укључујући претходно предузете мјере којима је обезбијеђена повећана доступност ефективног страног новца и олакшано пословање мјењача у условима појачане тражње.
