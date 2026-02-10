Muškarac na dopustu iz zatvora ubio majku, suprugu i kćerku

Tri žene iz iste porodice ubijene su vatrenim oružjem u Ankari u ponedjeljak, što je izazvalo bijes feminističkih grupa koje tvrde da je ubica bio član porodice koji je bio u zatvoru, ali je pušten na privremeni dopust.

Prema izvještajima turskih medija, tri žrtve bile su majka, supruga i kćerka napadača, koji je potom okrenuo oružje prema sebi.

Svijet Fico o EU: Stado ovaca bez pastira

Osumnjičeni, koji je u sjeverozapadnoj Turskoj služio zatvorsku kaznu zbog prevare i oružanih prijetnji, pušten je iz zatvora početkom februara na period od 11 dana, javila je privatna novinska agencija DHA.

Ženski solidarni odbori oglasili su se na mreži X porukom: "Prošle godine šest žena ubili su zatvorenici koji su pobjegli iz zatvora ili bili na privremenom dopustu. Ministri pravde i unutrašnjih poslova nisu rekli ništa i niko nije snosio odgovornost! A danas je još jedan zatvorenik ponovo posijao teror".

Turska organizacija za prava žena takođe je osudila ubistva i pozvala na protest u Ankari u utorak naveče.

Podaci ove organizacije pokazuju da su tokom 2025. godine u Turskoj 294 žene ubijene od strane muškaraca, dok je 297 žena pronađeno mrtvo pod sumnjivim okolnostima.

Društvo Sutra slavimo praznik koji prate strogi običaji, važno je da ih ispoštujete

Od ubijenih žena, 35 posto je stradalo od ruku svojih muževa, dok je 57 posto ubijeno vatrenim oružjem.