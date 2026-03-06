Ova čuvena balada je bila namijenjena Ceci: Istinu otkrila nakon 30 godina

Autor:ATV
06.03.2026
14:05
Komentari:0
Kao i većini pjevača i Svetlani Ceci Ražnatović se tokom karijere dogodilo da pjesma koja je namijenjen njoj završi u rukama njenog kolege.
To je bio slučaj sa hitom „Od ljubavi do mržnje“ koji je Džej Ramadanovski snimio davne 1997. godine, a malo ko zna da je ova numera zapravo pisana za Cecu.
Kako je Ceca otkrila, ova pjesma je bila namjenski rađena za nju, ali je iz određenih razloga ona nikada nije snimila.
-Pa je l’ znaš ti da je pjesma „Od ljubavi do mržnje“ pisana za mene, ali zbog sujete pojedinaca nikada nije došla do mene – rekla je Ceca u emisiji „Ceca šou“ tokom razgovora s Darom Bubamarom i dodala:
–To je Braja radio namjenski za mene i dao je Džeju. To je, kad pjesma nađe pjevača. Nije mi bila suđena, prenosi Grand.
