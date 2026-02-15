Најављени нови протести у Сарајеву

15.02.2026
15:21
Протести грађана у Сарајеву због тешке трамвајске несреће окончани су мирно, а учесници су најавили наставак окупљања и сутра, 16. фебруара, у 12 сати.
Грађани су поручили да ће наставити протесте тражећи утврђивање одговорности за несрећу у којој је смртно страдао Ердоан Моранкић, док су четири особе повријеђене,преноси Фена.
Окупљање је почело у 12 сати испред Земаљски музеј Босне и Херцеговине, након чега је организована протестна шетња према Кантоналном суду у Сарајеву. Тамо су се учесницима придружиле колеге возача трамваја Аднана Касаповића, који је пуштен из притвора.
У међувремену, премијер Кантона Сарајево Нихад Ук поднио је оставку, поручивши да му је "од функције важнији глас грађана".
Протестна шетња завршена је код Вјечне ватре.
Данашње окупљање организовала је неформална група грађана окупљена око профила "Не окрећи главу".
