Pokušaj ubistva u Zenici, osumnjičena djevojka (22)

Izvor:

SRNA

17.02.2026

15:28

Покушај убиства у Зеници, осумњичена дјевојка (22)
Foto: ATV

U Zenici je uhapšena žena čiji su inicijali H.H. /22/ koja je hladnim oružjem nanijela teške tjelesne povrede muškarcu T.M. /49/, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Povrijeđeni je zbrinut u Kantonalnoj bolnici u Zenici, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.

Društvo

Preminuo Mišo Reljić

Zbog postojanja osnova sumnje da je juče počinila krivično djelo pokušaj ubistva H.H. je uhapšena i nad njom je sprovedena kriminalistička obrada.

Tagovi :

policija FBiH

pokušaj ubistva

