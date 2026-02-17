Pokušaj ubistva u Zenici, osumnjičena djevojka (22)

Izvor:
SRNA
17.02.2026
15:28
U Zenici je uhapšena žena čiji su inicijali H.H. /22/ koja je hladnim oružjem nanijela teške tjelesne povrede muškarcu T.M. /49/, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.
Povrijeđeni je zbrinut u Kantonalnoj bolnici u Zenici, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.
Zbog postojanja osnova sumnje da je juče počinila krivično djelo pokušaj ubistva H.H. je uhapšena i nad njom je sprovedena kriminalistička obrada.
