Hrvati se oko trećeg entiteta moraju dogovarati sa Bošnjacima

Iako je po Dejtonskom mirovnom sporazumu BiH zemlja tri konstitutivna naroda, više je nego jasno da se u njoj dobro ne osjećaju ni Srbi, ni Hrvati. Hrvati već godinama zagovaraju ideju trećeg entiteta. Jedino je tako održava BiH, smatraju oni.

„Sama rekonstrukcija Bih i konačno rješenje tih ustavnih promjena može donijeti mir i stabilnost i može donijeti i ulog sva tri naroda ovdje da se ostvaruju u svojoj punini i pogurati Bih naprijed", kaže Željana Zovko, poslanik HDZ-a u Evropskom parlamentu

Ovo je pitanje oko kojeg se moraju dogovoriti Bošnjaci i Hrvati, poruka je iz Srpske. Nemamo ništa protiv, ali ne dirajte Republiku Srpsku, poručuje Milorad Dodik.

„To pitanje ima značaj kada ja o njemu govorim. Ja nemam ništa protiv toga, ali ne dirajte u teritoriju Republike Srpske. Nemojte dirati u naše nadležnosti koje imamo u skladu sa Ustavom. Pomozite nam da dalje decentralizujemo BiH“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

„Treći entitet bi imao šansu ukoliko postoji dogovor između Bošnjaka i Hrvata da otvore Vašingtonski sporazum i da naprave nešto novo u Federaciji. Međutim, ni Čović, ni Izetbegović ne misle da je moguće raspakivati Vašingtonski sporazum. Njihove namjere su da otvore Dejtonski sporazum", rekao je Mladen Bosić, poslanik SDS-a u PD PS BiH.

Političari iz Sarajeva narativ ne mijenjaju. Bez direktnog priznanja da im smeta treća entitet, ali sa optužbama Dragana Čovića, kojem ovu ideju pripisuju kao predizbornu priču i skretanje pažnje sa zastoja BiH na evropskom putu.

„Čoviću treba narativ kojim će sa sebe sprati tu vrstu odgovornosti. Treći entitet je komforna zona, verbalna, u koju on uvijek može pobjeći, ali mu to ništa dobro neće donijeti. To su deplasirane priče, umaraju, ne napredujemo“, kaže Elmedin Konaković, predsjednik NIP-a.

Ništa dobro ne donosi ni pokušaj unitarizacije BiH, čemu, očigledno je, teži većina političara iz Sarajeva. Jasno je da im smeta i Republika Srpska, pa Hrvatima sigurno neće biti lako da postignu dogovor oko formiranja trećeg entiteta.