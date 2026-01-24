Crveni meteoalarm u BiH: Da li nam prijete poplave?

Zbog najavljenih obilnih padavina u nedjelju, 24.januara, za dijelove BiH izdato je crveno upozorenje.

Upozorenje je izdato za južne dijelove, prvenstveno za Hercegovinu, gdje se očekuje od 40 do 80 litara padavina po metru kvadratnom.

"Najveća količina kiše mogla bi da bude u Hercegovini, dolina Neretve, ali i kod nas u Hercegovini, kao i Podrinju. Ne postoji opasnost da se rijeke izliju, jer neće kiša padati danima, već samo jedan dan", rekla je Milica Đorđević, meteorolog RHMZ za RTRS.

Talas prelazi iz Italije

Ona je dodala da su padavine trenutno u Italiji, i taj talas će kod nas preći u toku dana i sutra.

Isto tako podvukla je da nema ni približno mogućnosti da se desi nešto slično kao u Jablanici, kada je bio i veliki broj ljudskih žrtava.

"Ono što se desilo u Jablanici poklapa se sa najvećim katastrofama, jer je palo oko 400 litara padavina po metru kvadratnom, što su padavine predviđene za 2-3 mjeseca, a ne jedan ili dva dana. Sada to neće biti slučaj, ali oprez je uvijek dobrodošao", dodala je Đorđevićeva.

Mogući su plavljenje imovine i saobraćajnih mreža, kao i poremećaji u snabdijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama.