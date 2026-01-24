Logo
Large banner

Crveni meteoalarm u BiH: Da li nam prijete poplave?

24.01.2026

08:41

Komentari:

0
Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?
Foto: ATV

Zbog najavljenih obilnih padavina u nedjelju, 24.januara, za dijelove BiH izdato je crveno upozorenje.

Upozorenje je izdato za južne dijelove, prvenstveno za Hercegovinu, gdje se očekuje od 40 do 80 litara padavina po metru kvadratnom.

"Najveća količina kiše mogla bi da bude u Hercegovini, dolina Neretve, ali i kod nas u Hercegovini, kao i Podrinju. Ne postoji opasnost da se rijeke izliju, jer neće kiša padati danima, već samo jedan dan", rekla je Milica Đorđević, meteorolog RHMZ za RTRS.

Talas prelazi iz Italije

Ona je dodala da su padavine trenutno u Italiji, i taj talas će kod nas preći u toku dana i sutra.

Isto tako podvukla je da nema ni približno mogućnosti da se desi nešto slično kao u Jablanici, kada je bio i veliki broj ljudskih žrtava.

"Ono što se desilo u Jablanici poklapa se sa najvećim katastrofama, jer je palo oko 400 litara padavina po metru kvadratnom, što su padavine predviđene za 2-3 mjeseca, a ne jedan ili dva dana. Sada to neće biti slučaj, ali oprez je uvijek dobrodošao", dodala je Đorđevićeva.

Mogući su plavljenje imovine i saobraćajnih mreža, kao i poremećaji u snabdijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama.

Podijeli:

Tagovi:

padavine

crveni meteoalarm

nevrijeme

Poplave

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умро Нико Антић

Svijet

Mali heroj nije izdržao: Umro Niko Antić (12)

43 min

0
Прогноза времена: У овом дијелу Српске се очекују падавине

Društvo

Prognoza vremena: U ovom dijelu Srpske se očekuju padavine

51 min

0
Сарајево смог магла

Društvo

Iz AMS Srpske upozorili vozače: Na ovo obratite posebnu pažnju

1 h

0
Синер преживио пакао на АО – мучио се, повраћао, али преокренуо!

Tenis

Siner preživio pakao na AO – mučio se, povraćao, ali preokrenuo!

1 h

0

Više iz rubrike

Прогноза времена: У овом дијелу Српске се очекују падавине

Društvo

Prognoza vremena: U ovom dijelu Srpske se očekuju padavine

51 min

0
Сарајево смог магла

Društvo

Iz AMS Srpske upozorili vozače: Na ovo obratite posebnu pažnju

1 h

0
Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

Društvo

Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

10 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Sarajevo u samom svjetskom vrhu, ali ne po dobrom

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

10

Cijene na banjalučkoj Tržnici: Koliko koštaju jabuke, banane, krompir, kupus

09

00

Brojne banjalučke ulice i naselja danas bez struje

08

56

Rusija objavila snimak leta bombardera iznad Baltika, Finska upozorava

08

47

Novi veliki problem u Partizanu: Teška povreda Vanje Marinkovića

08

41

Crveni meteoalarm u BiH: Da li nam prijete poplave?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner