Sijarto: Odmah ukinuti zabranu isporuka ruskih energenata

EU treba odmah da ukine zabranu isporuke energenata iz Rusije kako bi se izbjeglo povećanje cijena u Evropi zbog eskalacije situacije na Bliskom istoku, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- U trenutnoj situaciji, Brisel treba odmah da preduzme mjere kako bi spriječio nagli rast cijena u Evropi u svim oblastima - istakao je Sijarto u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama.

Sijarto je upozorio da je eskalacija na Bliskom istoku dovela do nestašice nafte u Evropi.