"F-14 više ne postoji"; Zbrisani su!

Izvor:

Jutarnji.hr

09.03.2026

12:39

Komentari:

0
"Ф-14 више не постоји"; Збрисани су!
Foto: Youtube / Real Engineering

Izraelska vojska (IDF) objavila je u nedjelju da je izbrisala flotu iranskih lovaca F-14 "Tomcat".

Meta napada bila je avio-baza u Isfahanu, gdje su se nalazile tri eskadrile ovih legendarnih aviona.

Prema objavi IDF-a, u masovnom udaru uništeni su cijeli hangari sa avionima kao i sistemi PVO, koji su štitili aerodrom.

Iran je bio poslednja zemlja na svetu koja je koristila F-14, avion proslavljen u čuvenom filmu "Top Gun", nakon što ih je američka mornarica penzionisala još 2006.

Procjenjuje se da ih je u funkciji bilo tridesetak, a nakon ovog napada vjeruje se da na cijelom svetu više nema ni jednog operativnog "Tomcata".

Od cijele flote, procjenjuje se da je 70% aviona bilo spremno za borbene misije, piše The Aviationist, prenosi Jutarnji list.

"Procjenjuje se da u svijetu više ne postoji nijedan operativni 'Tomcat', osim možda ponekog primjerka skrivenog duboko u podzemnim objektima", navodi se u objavi izraelske vojske.

Avioni F-14 su imali visok ugled i u prijateljskoj im Rusiji. Prije deset godina pratili su ruske strateške bombardere Tu-95 Bear, a u decembru 2023. jedan je F-14 učestvovao je u počasnoj pratnji aviona ruskog predsjednika Vladimira Putina tokom njegove posjete Bliskom istoku.

Samo dva dana ranije, IDF je na aerodromu Mehrabad u Teheranu uništio 16 aviona koje su koristile jedinice Iranske revolucionarne garde Kuds.

Posljednji operativni "Tomcat"

Ovo nije prvi put da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo uništilo avione F-14.

Junu 2025. IDF je objavio snimak koji prikazuje trenutak kada su dva "Tomcat" na aerodromu u Teheranu uništena u napadu dronom.

Iako navedeni primerci nisu bili operativni, te su godinama bili vidljivi na satelitskim snimcima, izraelska vojska hvalila se jer je uništila "ponos iranskog vazduhoplovstva".

Persijski "Tomcat" bili su posljednji operativni F-14 na svijetu, nakon što je glavni korisnik, američka mornarica, penzionisala taj tip 2006. godine.

Iran je prvobitno bio naručio 80 primeraka za Carsko iransko ratno vazduhoplovstvo.

To je bilo prije nego što je iranski šah svrgnut s vlasti 1979., čime je rođena Islamska Republika Iran, a avionic su prešli u ruke današnjeg Ratnog vazduhoplovstva Islamske Republike Iran (IRIAF).

"Tomcat" su Iranci dobro iskoristili tokom dugotrajnog rata s Irakom 1980-ih godina, a osim što je riječ o jako kvalitetnim avionima, među ostalima nastavili su ih koristiti i zbog međunarodnih sankcija i nedostatka novca.

U zaključku saopštenja izraelska vojska je poručila da će nastaviti sa žestokim udarima sve dok ne uspostavi potpunu vazdušnu dominaciju nad Iranom.

Komentari (0)
