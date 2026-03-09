Logo
Полетио авион из Ријада за Београд са 162 путника, од којих 10 беба

Танјуг

Танјуг

09.03.2026

16:49

Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Из Ријада је полетио авион у који се укрцало 162 путника од којих је 10 беба, а који би вечерас требало да стигне у Београд.

Министарство спољних послова Републике Србије саопштило је раније данас да је, у сарадњи са националном авио-компанијом Ер Србија, за данас је припремило два евакуациона лета за Ријад, ради безбедног збрињавања и даље евакуације наших држављана.

Друштво

Луксуз без преседана: Најскупљи стан продат за 798.000 КМ

Око 11 сати у Ријад је слетио први авион Ер Србије који ће за Београд, како је планирано, превести око 170 путника са подручја Блиског истока, а нешто касније је у тај град слетио и други авион српске националне авио-компаније, одакле би требало да се у Београд врати са још око 150 путника из Катара, Кувајта, Бахреина и Саудијске Арабије.

Државни секретар у Министарству спољних послова Дамјан Јовић, који предводи делегацију МСП, навео је раније данас да ће из те четири земље током дана бити евакуисано укупно 312 српских грађана.

Истакао је да је цијеле ноћи трајала евакуација српских држављана из Бахреина, Кувајта и Катара копненим путем преко границе са Саудијском Арабијом.

Djordje David

Сцена

Посљедње упозорење: Директор Гранда запријетио Ђорђу Давиду

Генерални секретар Министарства спољних послова Србије Душан Козарев изјавио је да је репатријација држављана Србије, као и држављана сусједних земаља, земаља региона, али и шире од тога, данас успјешно настављена.

Rijad

Saudijska Arabija

евакуација

Србија

