Ово су мајка и кћерка које су погинуле код Шапца

Телеграф
08.03.2026
19:42
Валентина М. (25) и њена мајка Марина М. (49) из Звечке погинуле су данас у саобраћајној несрећи у околини Шапца док су двије особе повријеђене!
Саобраћајна несрећа се догодила око 14.30 сати кад је “голф” београдских таблица са мајком и кћерком код скретања за Корман прешао у супротну траку и директно ударио у “ауди” из супротног смјера који је долазио из правца Обреновца.
Мајка и кћерка су подлегле повредама на мјесту несреће док су мушкарац и жена из “аудија” превезени у болницу у Шапцу и према незваничним информацијама нису животно угрожени.
Мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи код Шапца!
На стравичним фотографијама са мјеста несреће види се да је један аутомобил потпуно уништен са десне стране, преноси Телеграф.
