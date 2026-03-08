Logo
Ово су мајка и кћерка које су погинуле код Шапца

Извор:

Телеграф

08.03.2026

19:42

мајка и кћерка погинуле код шапца
Фото: Facebook

Валентина М. (25) и њена мајка Марина М. (49) из Звечке погинуле су данас у саобраћајној несрећи у околини Шапца док су двије особе повријеђене!

Саобраћајна несрећа се догодила око 14.30 сати кад је “голф” београдских таблица са мајком и кћерком код скретања за Корман прешао у супротну траку и директно ударио у “ауди” из супротног смјера који је долазио из правца Обреновца.

Мајка и кћерка су подлегле повредама на мјесту несреће док су мушкарац и жена из “аудија” превезени у болницу у Шапцу и према незваничним информацијама нису животно угрожени.

шабац несрећа

Србија

Мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи код Шапца!

На стравичним фотографијама са мјеста несреће види се да је један аутомобил потпуно уништен са десне стране, преноси Телеграф.

