Позвала сина, а онда јој се телефон угасио: И даље траје потрага за старицом

Аутор:

АТВ

06.03.2026

13:44

Фото: Pixabay

Потрага за седамдесетседмогодишњом Л.П., која је нестала у рејону Звездарске шуме, ушла је у трећи дан, а за њом трага више полицијских службеника.

Наиме, 4. марта, син нестале Л.П. пријавио полицији да му се мајка изгубила.

Према незваничним сазнањима, бака је успјела да ступи у контакт са сином путем телефона, рекавши му да је дезоријентисана у Звездарској шуми и да не може да пронађе пут кући.

Наука и технологија

Телеграм уводи нову опцију за већу приватност

"Налазим се у шуми, а у даљини видим бијелу зграду. Мислим да је то спалионица у Винчи", рекла је она пре него што се веза прекинула.

Убрзо након тог позива, њен мобилни телефон је искључен, чиме је прекинута свака комуникација и могућност прецизног лоцирања путем сигнала.

Дронови, пси и термовизија

Због озбиљности ситуације и чињенице да је старица провела већ двије ледене ноћи на отвореном у потрагу су укључене:

Надлежне службе апелују на све грађане који живе у близини Звездарске шуме или су се кретали овим подручјем да сваку сумњиву информацију одмах пријаве најближој полицијској станици, преноси Блиц.

