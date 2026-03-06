Позвала сина, а онда јој се телефон угасио: И даље траје потрага за старицом

Аутор:АТВ
06.03.2026
13:44
Коментари:0
Потрага за седамдесетседмогодишњом Л.П., која је нестала у рејону Звездарске шуме, ушла је у трећи дан, а за њом трага више полицијских службеника.
Наиме, 4. марта, син нестале Л.П. пријавио полицији да му се мајка изгубила.
Према незваничним сазнањима, бака је успјела да ступи у контакт са сином путем телефона, рекавши му да је дезоријентисана у Звездарској шуми и да не може да пронађе пут кући.
Наука и технологија
Телеграм уводи нову опцију за већу приватност
"Налазим се у шуми, а у даљини видим бијелу зграду. Мислим да је то спалионица у Винчи", рекла је она пре него што се веза прекинула.
Убрзо након тог позива, њен мобилни телефон је искључен, чиме је прекинута свака комуникација и могућност прецизног лоцирања путем сигнала.
Због озбиљности ситуације и чињенице да је старица провела већ двије ледене ноћи на отвореном у потрагу су укључене:
Надлежне службе апелују на све грађане који живе у близини Звездарске шуме или су се кретали овим подручјем да сваку сумњиву информацију одмах пријаве најближој полицијској станици, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Сцена
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
58
16
40
16
39
16
20
16
16
Тренутно на програму