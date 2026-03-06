Logo
Ковачевић са Зинкеом о безбједносној ситуацији у региону

06.03.2026

13:31

Ковачевић са Зинкеом
Фото: x.com/KovacevicRaso

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да се синоћ кратко срео и са Рајаном Зинкеом, конгресменом из Републиканске странке и бившим америчким министром унутрашњих послова из првог мандата предсједника САД Доналда Трампа.

"Разговарали смо, на првом мјесту, о безбједносној ситуацији и о томе на који начин рат у Ирану може утицати на радикалне исламистичке елементе у нашем региону, којих је Зинке и те како свјестан", написао је Ковачевић на друштвеној мрежи Икс.

С обзиром на то, каже Ковачевић, да је управо конгресмен Зинке инспирисао предсједника Трампа да доктрину енергетске независности замијене доктрином енергетске доминације, кратко су разговарали и о потенцијалним енергетским пројектима у Републици Српској.

