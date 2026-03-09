Potresna ispovijest Rade koji je u nesreći izgubio suprugu i kćerku

Rade Mijailović, vlasnik šlep službe iz Obrenovca, koji je juče izgubio suprugu Marinu Mijailović (49) i kćerku Valentinu Mijailović (25) u saobraćajnoj nesreći na Šabačkom putu, oko 14.30, dok su se vraćale iz Šapca kući u Obrenovac oglasio se nakon strašne tragedije. U suzama je više puta ponovio da je sa njihovim odlaskom izgubio razlog za život.

"Bile su mi sve. Moja kćerka koja je imala samo 24 godine i žena sa kojom sam disao jednom dušom i sa kojom sam od rane mladosti su nastradale. Ostao sam sam na svijetu. Izgubio sam sve", rekao je Rade u potresnoj izjavi.

Stradale majka i kćerka bile su u automobilu "golf 6", kojim je upravljala kćerka i koji se sudario sa „audijem“ u kojem su bili muškarac i žena. „Golf“ je, prema riječima očevidaca, prešao u suprotnu traku i tada se sudario sa audijem. U nesreći su majka i kćerka poginule na licu mesta, dok su putnici iz audija prevezeni u šabačku bolnicu i nisu životno ugroženi.

Rade tvrdi da se automobil ispred kola njegove kćerke naglo zaustavio.

"Valentina je skrenula da ne bi udarila u taj iznenada zaustavljeni auto. Došlo je do sudara sa „audijem“. Mojoj kćerki i ženi nije bilo pomoći, dok su putnici iz „audija“ odvezeni u bolnicu", ispričao je nesrećni čovjek za Republiku.

Iako u dubokoj žalosti, Rade se brzo informisao o stanju povrijeđenih.

"Oni su u bolnici, ali na sreću nemaju teške povrede i nisu životno ugroženi. Odmah sam se interesovao i pitao za njih", rekao je neutješni muž i suprug.

Potvrdio je glasine da je Valentina bila pred udajom, a da joj sada sprema sahranu sa njenim nesuđenim mužem. Grca u suzama od bola i tuge.

"Marina i ja smo imali samo nju i voljeli smo je više od svega. Bila je naše sve, nada i sreća. Njen dečko se doselio kod nas i tu smo željeli da živimo zajedno, ali… Nje više nema. Ničega nema", gušeći suze rekao je Rade.

Najgoru vijest koju je mogao da primi Rade je dobio od policije dok je čekao da se na kapiji pojave njegova supruga i kćerka.

"Sa Marinom sam se čuo u 14.21. Pošto smo spremali roštilj, zvao sam ih da vidim gd‌je su i kad stižu i Marina mi je rekla da su završile, da su kupile šta su htjele i da stižu da jedemo. Išle su da se počaste za 8. mart. Rekao sam im da kupe same, jer su to bolje znale od mene. Da uzmu šta im treba, a sada ni njima, ni meni više ništa ne treba", govori neutješni čovek dok mu rodbina i prijatelji neprestano dolaze u kuću da izjave saučešće, ali svakom od njih ponestaje riječi.

"Ostao sam bez svega u jednom trenutku"

"Policija je došla. To su moji prijatelji jer radim godinama kao majstor za kola, držim šlep. Poznajem mnogo ljudi i oni mene. I svima je teško da mi se obrate i svjestan sam da su mi i prijatelji iz policije to teško rekli", pribran je Rade Ponavlja kako je ostao bez svega u jednom trenutku.

"Naša Valentina je bila vrijedno, pametno i veselo dijete. Od svoje 16. godine je sama otvorila svoj kozmetički salon i uporedo završavala srednju školu. A moja Marina je bila divna i brižna majka i supruga koja je tragično ostala bez roditelja, brata i sestre kao mala. Nas dvoje smo zajedno prolazili kroz mnogo teških stvari u životu i snalazile su nas razne tragedije, ali smo zajedno sve prebrodili. I sad kad smo stali na noge da možemo da uživamo sa svojom kćerkom", rekao je Rade.

Uplakan, slomljen zaključuje priču obeshrabreno.

"Sad sam ostao bez njih. Džabe pare, džabe sve sad. uprkos tuzi koja ga je slomila", rekao je neutješni čovjek.