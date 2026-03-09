Logo
Large banner

Туча жена на 8. март: Због хаоса реаговала полиција

Аутор:

АТВ

09.03.2026

17:03

Коментари:

0
Туча жена на 8. март: Због хаоса реаговала полиција

У недјељу, 8. марта, дошло је до физичког сукоба двије женске особе у Зеници, саопштио је МУП ЗДК.

Инцидент се десио у 17:15 сати у улици Прве зеничке бригаде.

Дара Бубамара-Драган Којић Кеба

Сцена

Дара Бубамара оплела по Тонију Цетинском: Боље да је рекао да није продао карте

"Од стране Р.Д, рођене 1987. године, извршен је физички напад над Р.И, рођеној 1997. године, из Зенице, којом приликом су обје женске особе задобиле тешке тјелесне повреде констатоване у Кантоналној болници Зеница", саопштено је.

Р.Д. је ухапшена, а полиција је извршила увиђај те наставља активности на документовању кривичног дјела 'Насилничко понашање'.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Друштво

Игуман објаснио зашто је пушење на слави велики гријех

На подручју Зеничко-добојског кантона јуче, 8. марта, јавни ред и мир је нарушен у петнаест случајева.

У наведеним случајевима интервенисали су полицијски службеници и против починилаца прекршаја предузели законом предвиђене мјере и радње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Туча

Osmi mart

8. март Дан жена

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Приједор

Градови и општине

Приједор: Почела изградња парапетног зида за одбрану од поплава

1 д

0
Ријека

Градови и општине

Умјесто два сата, било би потребно свега пет минута: Мост на Сави од немјерљивог значаја

1 д

0
Никола Тесла

Градови и општине

Теслићки ђаци прославили 170 година од рођења Николе Тесле

2 д

0
Авазов торањ

Градови и општине

Евакуисан Авазов торањ, полиција на терену

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак (8) спасен са ауто-пута

18

58

Централне вијести, 09.03.2026.

18

56

Преминуо Немања Копривица

18

50

Умро познати пјевач из Мостара

18

42

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner