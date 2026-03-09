Туча жена на 8. март: Због хаоса реаговала полиција

Аутор:АТВ
09.03.2026
17:03
Коментари:0
У недјељу, 8. марта, дошло је до физичког сукоба двије женске особе у Зеници, саопштио је МУП ЗДК.
Инцидент се десио у 17:15 сати у улици Прве зеничке бригаде.
Сцена
Дара Бубамара оплела по Тонију Цетинском: Боље да је рекао да није продао карте
"Од стране Р.Д, рођене 1987. године, извршен је физички напад над Р.И, рођеној 1997. године, из Зенице, којом приликом су обје женске особе задобиле тешке тјелесне повреде констатоване у Кантоналној болници Зеница", саопштено је.
Р.Д. је ухапшена, а полиција је извршила увиђај те наставља активности на документовању кривичног дјела 'Насилничко понашање'.
Друштво
Игуман објаснио зашто је пушење на слави велики гријех
На подручју Зеничко-добојског кантона јуче, 8. марта, јавни ред и мир је нарушен у петнаест случајева.
У наведеним случајевима интервенисали су полицијски службеници и против починилаца прекршаја предузели законом предвиђене мјере и радње.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
2 д0
Градови и општине
3 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму