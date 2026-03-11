U Srpskoj rođene 23 bebe

Logo
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 10 djevojčica i 13 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno osam beba, u Bijeljini šest, u Doboju tri, u Nevesinju dvije, a u Zvorniku, Prijedoru, Trebinju i Gradišci po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno pet dječaka i tri djevojčice, u Bijeljini četiri dječaka i dvije djevojčice, u Doboju tri djevojčice, u Nevesinju dječak i djevojčica, u Prijedoru djevojčica, a u Zvorniku, Trebinju i Gradišci po jedan dječak.

Poroda nije bilo u Istočnom Sarajevu i Foči.

