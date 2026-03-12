Puhovac: Trgovci da podnesu dio tereta, ići ćemo sa još strožijim maržama!

Ministar trgovine i turizma u Vladi Srpske Ned Puhovac poručio je danas da i trgovci treba da snose dio odgovornosti u ovom turbulentnom vremenu, a ako odluke o ograničavanju marži ne budu ispoštovane ići će se sa još strožijim.

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske je donijela dvije vrlo značajne odluke. Jedna je odluka o ograničenju marže na naftu i naftne derivate, druga je o maksimalnim maržama za određene proizvode široke proizvode. Odlučili smo se na ovaj korak

"Svi znamo i vidimo kada odemo u prodavnicu šta se dešava sa cijenama. Ovom odlukom smo nastojali da to malo smirimo i da se nadamo da će ovo sa cijenama goriva proći i da ćemo se vratiti u život koji smo imali prije. Odluka stupa danom objavljivanja do 1. juna 2026. godine. Želimo da vidimo kako će se trgovci sami ponašati, hoće li biti ovo dovoljan alat da i oni snose dio odgovornosti, dio svega što se dešava. Ako uspjemo, ova odluka će biti izvršena. Ako se to ne desi, ići ćemo sa još strožjim mjerama", rekao je ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.

On ističe i da su inspekcijske službe na terenu i da su izvršene kontrole 35 subjekata u gradovima širom Srpske.

"Inspekcijske službe su krenule od juče, imali su kontrole 35 subjekata od Banjaluke, Bijeljine, Trebinja, Gradiške, zabilježili su enormne marže. Apelujem i na trgovce da podnesu dio tereta u vremenu u kojem živimo. Inspekcijske službe će ići svakodnevno. Neće biti onoga ko će moći zvati mene ili premijera da ga se izostavi", rekao je Puhovac.