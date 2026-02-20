Logo
Large banner

Izazvao udes u Kneževu pa počeo da bježi kad ga je policija zaustavljala

Izvor:

ATV

20.02.2026

09:46

Komentari:

0
Изазвао удес у Кнежеву па почео да бјежи кад га је полиција заустављала
Foto: ATV

S.Đ. iz Kneževa uhapšen je u ovom mjestu nakon što je izazvao udes nakon kojeg je pobjegao.

Slučaj se dogodio oko 16.15 sati, a srećom u udesu nije bilo povrijeđenih.

Веса Лума

Srbija

Ovo je pjevačica čiji sin je snimljen kako širi mržnju protiv Srbije

"Upravljajući putničkim vozilom lice je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi sa materijalnom štetom u Kneževu, a potom napustilo lice mjesta, te odbilo da se zaustavi na jasno izdat znak policijskih službenika", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

haris i melina

Scena

Mediji: Melina izmislila da se udaje kako bi prkosila Džinoviću

S.Đ. je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu.

Protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja pred nadležnim sudom.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Kneževo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мистерија код језера: Ушли у викендицу и нестали без трага, мјештани у страху

Hronika

Misterija kod jezera: Ušli u vikendicu i nestali bez traga, mještani u strahu

3 h

0
Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина

Hronika

Potvrđeno iz Tužilaštva: Nema snimka iz tramvaja koji je iskočio iz šina

3 h

0
Возач трамваја који је ударио у аутомобил у Сарајеву био надрогиран, истекла му и возачка дозвола

Hronika

Vozač tramvaja koji je udario u automobil u Sarajevu bio nadrogiran, istekla mu i vozačka dozvola

20 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Detalji teške nesreće: Mladić (20) pokosio tri pješaka, jedan poginuo

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

25

Potvrđen aranžman od 81 miliona evra za put Foča - Šćepan polje

12

22

Nestala dva ribolovca: U toku potraga

12

21

Kompanija prestaje da leti: Visoki porezi gase milione sjedišta

12

21

Srpska fabrika čokolade prodaje imovinu - cijena sitnica

12

15

Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner