Izazvao udes u Kneževu pa počeo da bježi kad ga je policija zaustavljala

S.Đ. iz Kneževa uhapšen je u ovom mjestu nakon što je izazvao udes nakon kojeg je pobjegao.
Slučaj se dogodio oko 16.15 sati, a srećom u udesu nije bilo povrijeđenih.
"Upravljajući putničkim vozilom lice je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi sa materijalnom štetom u Kneževu, a potom napustilo lice mjesta, te odbilo da se zaustavi na jasno izdat znak policijskih službenika", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
S.Đ. je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu.
Protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja pred nadležnim sudom.
