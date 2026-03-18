Jeziv snimak koji će vam izazvati napad panike pregledalo 280 miliona ljudi!

Španska influenserka i ljubiteljka biciklizma Sesilija Sopena (Cecilia Sopena) na društvenim mrežama podijelila je jeziv snimak pada koji je doživjela dok je vozila uskom stazom u društvu svog psa. Pas joj je u jednom trenutku blokirao usku stazu, a u pokušaju da ga zaobiđe, skliznula je sa staze i počela kliziti niz liticu.

Na svu sreću, biciklistkinja se uspjela snaći i spasiti i sebe i bicikl, te proći bez ozbiljnih povreda. Jeziv snimak, koji se gleda na rubu sjedišta, skupio je više od 280 miliona pregleda u samo nekoliko dana i možete ga pogledati u nastavku.

Biciklistkinja je podijelila i snimak cijele vožnje u trajanju od oko 20 minuta, u kojem se može vidjeti kako se na kraju izvukla iz škripca i kako ju je utješio pas, a objavila je i snimak kamere koju je nosio pas.