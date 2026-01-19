Mali Vuk (7) u zaleđenom jezeru stigao prvi do krsta

U organizaciji Crkvene opštine Nevesinje održano je tradiciono plivanje za časni krst koje je okupilo oko 70 odvažnih učesnika. I mladići i djevojke, i stari i mladi, učestvovali su u događaju u kojem se hladnoća zaboravlja, a vjera i hrabrost dolaze u prvi plan. Zajedno su plivali očevi i sinovi, braća i sestre.

Zaleđeno jezero nije omogućilo istovremeno plivanje svih učesnika, ali to nije umanjilo ovu svetkovinu organizovanu u čast Hristovog krštenja. Nakon blagoslova sveštenika Mladena Čalije plivači su u grupama stizali do krsta i tako iskazivali poštovanje prema vjeri i tradiciji.

Oduševljenje i emocije izazvao je sedmogodišnji dječak Vuk Pašajlić koji je prvi doplivao do Časnog krsta i za iskazanu hrabrost na dar je dobio Hristovu ikonu. Sveštenik Čalija darovao je i najstarijeg učesnika 65-godišnjeg Branka Vojičića i Leu Aleksić iz Foče koja treći put učestvuje u bogojavljenskom plivanju u Nevesinju.

(Radio Nevesinje)