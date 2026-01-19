Logo
Đoković: Dobro sam se osjećao danas, hajde da vidimo kako će biti za par dana

Izvor:

Tanjug

19.01.2026

17:58

Komentari:

0
Ђоковић: Добро сам се осјећао данас, хајде да видимо како ће бити за пар дана
Foto: Tanjug/AP/Aaron Favila

Dobro sam se osećao danas, hajde da vidimo kada će biti za par dana, izjavio je u Melburnu najbolji srpski teniser Novak Đoković na konferenciji za medije poslije plasmana u drugo kolo Australijan opena.

Đoković se plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas u prvom kolu pobijedio Španca Pedra Martineza 6:3, 6:2, 6:2. Srpski teniser je danas zabilježio 100. pobjedu na Australijan openu u karijeri.

- Dobro sam se osjećao danas, hajde da vidimo kada će biti za par dana. Osjećaj je bio dobar, nisam mogao da tražim više, dobar servis, generalno me je učinilo jako zadovoljnim. Vidjećemo šta dolazi u narednih nekoliko dana - izjavio je Đoković na konferenciji za medije u Melburnu.

Srpski teniser je govorio i o vineru, koji je podsjetio na Gaela Monfisa.

- Povezao sam se dobro, nisam takvih mnogo pogodio, ali on jeste. On mi je prošao kroz glavu, tada sam shvatio kako se on osjećao jer sam se osjećao sjajno - istakao je srpski teniser.

Đoković je prokomentarisao pokret Karlosa Alkaraza pri pri servisu, koji podsjeća na servis srpskog tenisera.

- Kada sam vidio, poslao sam mu poruku. Moramo da pričamo o pravima na taj servis. Moramo da pričamo i o vinerima, svaki as očekujem da mi se posveti. Vidjećemo da li će da se pridržava dogovora - kroz smjeh je odgovorio Đoković.

Srpski teniser će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv Italijana Frančeska Maestrelija. Ovaj meč bi trebalo da bude odigran u srijedu, ali još nije poznato na kom terenu.

- Mislim da znate odgovor, znate šta bih ja želio. Organizatori su ti koji odlučuju - zaključio je Đoković.

