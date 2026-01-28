Logo
Obistinile se crne slutnje: Evo šta je pokazala obdukcija vozača kombija u kom su stradali navijači PAOK-a

Izvor:

Telegraf

28.01.2026

19:10

Komentari:

0
Седам навијача погинуло у судару комбија и камиона
Foto: Screenshot / X

Pojavili su se novi detalji tragedije u kojoj su u blizini granice sa Srbijom nastradali navijači PAOK-a, ukupno njih sedmorica prema posljednjim informacijama. Naime, kako piše rumunska "Libertatea", vozač minibusa bio je pod uticajem opijata.

Istražioci su na mjestu velike tragedije našli nekoliko flaša sa alkoholnim pićima, kao i koverte u kojima su se nalazile zabranjene supstance. Dalji medicinski testovi su utvrdili da je vozač bio pod uticajem tih sredstava.

Превозници

Region

Treći dan protesta - nižu se milionski gubici

Putnik koji je sjedio na prednjem desnom sjedištu minibusa je navodno rekao da je prije kobnog sudara u kojem su nastradali navijači PAOK-a, vozač koji je imao 29 godina povukao par dimova iz džointa sa kanabisom.

Portal Digi24 dalje navodi da je obdukcija nad tijelom vozača potvrdila prisustvo droge i nedozvoljenih sredstava u njegovoj krvi, a nakon analiza koje je sproveo Nacionalni institut za sudsku medicinu.

Istražioci sada pokušavaju da utvrde kako i zbog čega je vozač uopšte uzeo da konzumira džoint i zbog čega se zadržao u suprotnoj traci nakon što je već izvršio preticanje, kada je bilo jasno da ide direktno u kamion.

Милорад Додик са руским амбасадором у Израелу

Republika Srpska

Ambasador Rusije zahvalio Dodiku na sastanku: Rusija ostaje prijatelj Republike Srpske

Policija pokušava da utvrdi i da li je kombi imao neki tehnički kvar.

Upozoravamo da snimak ispod nije prikladan za osjetljive osobe:

