Obistinile se crne slutnje: Evo šta je pokazala obdukcija vozača kombija u kom su stradali navijači PAOK-a

Izvor:
Telegraf
28.01.2026
19:10
Komentari:0
Pojavili su se novi detalji tragedije u kojoj su u blizini granice sa Srbijom nastradali navijači PAOK-a, ukupno njih sedmorica prema posljednjim informacijama. Naime, kako piše rumunska "Libertatea", vozač minibusa bio je pod uticajem opijata.
Istražioci su na mjestu velike tragedije našli nekoliko flaša sa alkoholnim pićima, kao i koverte u kojima su se nalazile zabranjene supstance. Dalji medicinski testovi su utvrdili da je vozač bio pod uticajem tih sredstava.
Region
Treći dan protesta - nižu se milionski gubici
Putnik koji je sjedio na prednjem desnom sjedištu minibusa je navodno rekao da je prije kobnog sudara u kojem su nastradali navijači PAOK-a, vozač koji je imao 29 godina povukao par dimova iz džointa sa kanabisom.
Portal Digi24 dalje navodi da je obdukcija nad tijelom vozača potvrdila prisustvo droge i nedozvoljenih sredstava u njegovoj krvi, a nakon analiza koje je sproveo Nacionalni institut za sudsku medicinu.
Istražioci sada pokušavaju da utvrde kako i zbog čega je vozač uopšte uzeo da konzumira džoint i zbog čega se zadržao u suprotnoj traci nakon što je već izvršio preticanje, kada je bilo jasno da ide direktno u kamion.
Republika Srpska
Ambasador Rusije zahvalio Dodiku na sastanku: Rusija ostaje prijatelj Republike Srpske
Policija pokušava da utvrdi i da li je kombi imao neki tehnički kvar.
Upozoravamo da snimak ispod nije prikladan za osjetljive osobe:
Deadly crash in Romania: a minibus carrying fans of Greek club PAOK collides with a truck— NEXTA (@nexta_tv) January 28, 2026
The driver and six passengers were killed, while several others were taken to hospitals.
All of the victims were Greek citizens. pic.twitter.com/mLln6rGNaX
Najnovije
Najčitanije
21
05
21
00
21
00
20
58
20
51
Trenutno na programu