Pretres u Dojče banci zbog sumnje na pranje novca

SRNA

28.01.2026

18:45

Njemačke vlasti izvršile su pretrese u prostorijama Dojče banke u Frankfurtu i Berlinu zbog sumnje na pranje novca, javila je agencija DPA.

Kancelarija javnog tužioca u Frankfurtu saopštila je da su meta pretresa neimenovani menadžeri i zaposleni.

Akcija je pokrenuta dan prije predstavljanja poslovnih rezultata najveće banke u Njemačkoj za 2025. godinu.

Istragu sprovodi specijalna jedinica kancelarije za ekonomski kriminal u saradnji sa Federalnom kancelarijom kriminalističke policije.

Vjeruje se da je istraga povezana sa prethodnim poslovnim odnosima banke sa stranim kompanijama koje su i same osumnjičene za pranje novca.

Portparol kancelarije javnog tužioca rekao je da ne može dati dodatne informacije o pozadini poslovnih odnosa, transakcijama obavljenim preko Dojče banke i njihovom obimu ili samim kompanijama

pretresi

Dojče banka

Njemačka

