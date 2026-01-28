Pretres u Dojče banci zbog sumnje na pranje novca

Izvor:
28.01.2026
Njemačke vlasti izvršile su pretrese u prostorijama Dojče banke u Frankfurtu i Berlinu zbog sumnje na pranje novca, javila je agencija DPA.
Kancelarija javnog tužioca u Frankfurtu saopštila je da su meta pretresa neimenovani menadžeri i zaposleni.
Akcija je pokrenuta dan prije predstavljanja poslovnih rezultata najveće banke u Njemačkoj za 2025. godinu.
Istragu sprovodi specijalna jedinica kancelarije za ekonomski kriminal u saradnji sa Federalnom kancelarijom kriminalističke policije.
Vjeruje se da je istraga povezana sa prethodnim poslovnim odnosima banke sa stranim kompanijama koje su i same osumnjičene za pranje novca.
Portparol kancelarije javnog tužioca rekao je da ne može dati dodatne informacije o pozadini poslovnih odnosa, transakcijama obavljenim preko Dojče banke i njihovom obimu ili samim kompanijama
