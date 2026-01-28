Ljudi koji ostaju budni do kasno imaju veći rizik od srčanog i moždanog udara

Ljudi koji prirodno ostaju budni do kasno, poznati kao „noćne sove“, imaju lošije zdravlje srca i veći rizik od srčanog i moždanog udara u poređenju s onima koji rano ustaju, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u časopisu Američkog udruženja za srce.

Studija je zasnovana na podacima gotovo 323.000 odraslih osoba uključenih u britansku bazu UK Biobank, a rezultati ukazuju da je večernji hronotip povezan s lošijim kardiovaskularnim zdravljem. Razlike su bile posebno izražene kod žena, prenio je NBC.

Večernji hronotip i zdravlje srca

Učesnici istraživanja, prosječne starosti 57 godina, popunili su upitnike o svom hronotipu – biološkoj sklonosti ka jutarnjoj, večernjoj ili srednjoj aktivnosti.

Istraživači su koristili indeks „Life’s Essential 8“ Američkog udruženja za srce, koji obuhvata osam ključnih faktora zdravlja, uključujući san, tjelesnu težinu, ishranu, nivo šećera u krvi, krvni pritisak, holesterol, pušenje i fizičku aktivnost. Svakom učesniku dodijeljena je ocjena zdravlja srca od nula do 100.

Veći rizik od srčanog i moždanog udara

Prosječna ocjena zdravlja srca u cijeloj grupi iznosila je 67,4, pri čemu su žene imale bolje rezultate od muškaraca – 70 prema 65.

Istraživanje pokazuje da „noćne sove“ češće imaju lošije rezultate, naročito kada je riječ o kvalitetu sna i izloženosti nikotinu.

Američko udruženje za srce preporučuje odraslima sedam do devet sati kvalitetnog sna po noći, uz prestanak pušenja, redovnu fizičku aktivnost, ograničavanje unosa kofeina i pravilnu izloženost dnevnoj svjetlosti, kako bi se smanjio rizik od kardiovaskularnih bolesti.