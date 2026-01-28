Osvojio 7.500.000 evra, a još se nije javio da ih preuzme

Srećni dobitnik koji je u nedjelju uveče, 25. januara, osvojio čak 7,5 miliona evra u igri “Joker” u Heraklionu, na grčkom ostrvu Krit, još se nije pojavio da preuzme dobitak.

Vijest je izazvala veliko interesovanje javnosti, budući da je riječ o jednom od najvećih pojedinačnih dobitaka ikada zabilježenih u ovom dijelu zemlje, prenosi ProtoThema.

"Nadamo se da će uživati"

Šef prodavnice u kojoj je uplaćen dobitni tiket, Nikolaos Paterakis, ističe da identitet dobitnika za sada ostaje nepoznat.

“Ne znamo ko je čovjek. Još se nije pojavio“, rekao je Paterakis, dodajući da u poslovnici vlada uzbuđenje, ali i nestrpljenje.

“Ovo je jedan od najvećih iznosa koji je ikada osvojen na Kritu i posebno nam je drago što je dobitni tiket uplaćen baš u našoj radnji. Nadam se da će osoba koja je osvojila novac u njemu istinski uživati“, naglasio je on.

Samostalno sastavio tiket

Prema dostupnim informacijama, igrač je samostalno izabrao kombinaciju (a ne kompjuter), što dodatno povećava interesovanje oko načina na koji je sreća bila naklonjena dobitniku.

“Informacije kojima trenutno raspolažemo ukazuju da je riječ o tiketu koji je igrač samostalno sastavio. Tačan iznos i dodatni detalji još nisu zvanično potvrđeni”, dodao je Paterakis.

U međuvremenu, Heraklion bruji o tome ko bi mogao biti novi milioner, dok se očekuje da će se javiti u narednim danima kako bi započeo proceduru preuzimanja milionske nagrade.