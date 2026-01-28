Logo
Large banner

Osvojio 7.500.000 evra, a još se nije javio da ih preuzme

Izvor:

Telegraf

28.01.2026

18:50

Komentari:

0
Освојио 7.500.000 евра, а још се није јавио да их преузме
Foto: Pixabay

Srećni dobitnik koji je u nedjelju uveče, 25. januara, osvojio čak 7,5 miliona evra u igri “Joker” u Heraklionu, na grčkom ostrvu Krit, još se nije pojavio da preuzme dobitak.

Vijest je izazvala veliko interesovanje javnosti, budući da je riječ o jednom od najvećih pojedinačnih dobitaka ikada zabilježenih u ovom dijelu zemlje, prenosi ProtoThema.

dojce banka

Svijet

Pretres u Dojče banci zbog sumnje na pranje novca

"Nadamo se da će uživati"

Šef prodavnice u kojoj je uplaćen dobitni tiket, Nikolaos Paterakis, ističe da identitet dobitnika za sada ostaje nepoznat.

“Ne znamo ko je čovjek. Još se nije pojavio“, rekao je Paterakis, dodajući da u poslovnici vlada uzbuđenje, ali i nestrpljenje.

“Ovo je jedan od najvećih iznosa koji je ikada osvojen na Kritu i posebno nam je drago što je dobitni tiket uplaćen baš u našoj radnji. Nadam se da će osoba koja je osvojila novac u njemu istinski uživati“, naglasio je on.

Полиција Србија

Hronika

Lažno se predstavljao kao pripadnik MUP-a i ojadio ljude za preko 100.000 evra

Samostalno sastavio tiket

Prema dostupnim informacijama, igrač je samostalno izabrao kombinaciju (a ne kompjuter), što dodatno povećava interesovanje oko načina na koji je sreća bila naklonjena dobitniku.

“Informacije kojima trenutno raspolažemo ukazuju da je riječ o tiketu koji je igrač samostalno sastavio. Tačan iznos i dodatni detalji još nisu zvanično potvrđeni”, dodao je Paterakis.

ilu-nesanica-telefon-krevet-29082025

Zdravlje

Ljudi koji ostaju budni do kasno imaju veći rizik od srčanog i moždanog udara

U međuvremenu, Heraklion bruji o tome ko bi mogao biti novi milioner, dok se očekuje da će se javiti u narednim danima kako bi započeo proceduru preuzimanja milionske nagrade.

Podijeli:

Tagovi:

Grčka

Džoker

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

Banja Luka

Eko toplane: Nismo glavni izvor zagađenja vazduha

2 h

0
"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Tenis

"Srbi, sakrijte se iza kauča, vaš Đoković je istrošen i gotov": Britanac udario na Novaka kao niko do sada

3 h

0
Пјевач тврди да му је Мина Костић украла 500 евра: ''Шчепала је паре''

Scena

Pjevač tvrdi da mu je Mina Kostić ukrala 500 evra: ''Ščepala je pare''

3 h

0
pronadjeno tijelo u miljacki

Hronika

U koritu Miljacke pronađeno tijelo: Poznati novi detalji

3 h

0

Više iz rubrike

Претрес у Дојче банци због сумње на прање новца

Svijet

Pretres u Dojče banci zbog sumnje na pranje novca

2 h

0
Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

Svijet

Rubio: Razgovori SAD sa Danskom i Grenlandom počinju danas

2 h

0
Невријеме

Svijet

Apokaliptični snimci iz Španije i Portugala: Razorna oluja odnosi živote

3 h

0
Албанску министарку здрмала струја, у току "реанимација"

Svijet

Albansku ministarku zdrmala struja, u toku "reanimacija"

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

05

Uz samo jedan trik pegla će biti kao nova

21

00

Ovo niko nije očekivao pred meč Đokovića i Sinera

21

00

Bivši košarkaš Crvene zvezde Aleksa Radanov novo pojačanje Partizana

20

58

Makron sazvao sastanak Savjeta za nacionalnu bezbjednost

20

51

Znakovi Zodijaka koji uvijek sve primijete, ali rijetko šta komentarišu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner