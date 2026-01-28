Centar Banjaluke i još osam naselja sutra bez struje: Pogledajte spisak

Donosimo servisne informacije za Banjaluku. Provjerite koje ulice i naselja ostaju bez električne energije u četvrtak, 29. januara 2026. godine, zbog planiranih radova na mreži.

Iz „Elektrokrajine“ su najavili nove radove na elektroenergetskim objektima, što će dovesti do privremenih prekida u isporuci električne energije u nekoliko banjalučkih naselja i ulica.

​Ako živite u naseljima Šargovac, Drakulić, Piskavica ili u samom centru grada, obratite pažnju na satnicu isključenja.

​Evo detaljnog rasporeda isključenja struje za četvrtak, 29. januar 2026. godine:

​Raspored isključenja po satnici

​Od 08.00 do 11.00 časova

Bez struje će biti dijelovi sljedećih naselja:

​Tunjice,

​Drakulić,

​Šargovac,

​Rakovačke Bare.

​Od 09.00 do 13.00 časova

Radovi su planirani u užem centru grada. Struju neće imati dijelovi ulica:

​Gajeva,

​Jevrejska,

​Ive Lole Ribara,

​Tržnička,

​Kralja Petra I Karađorđevića (brojevi od 50 do 74A),

​Trg Krajine.

​Od 12.00 do 14.00 časova

U popodnevnim časovima planirana su isključenja u dijelovima naselja:

​Gligorići,

​Borkovići,

​Gornja Piskavica,

​Jošikova Voda.

​Napomena: U slučaju loših vremenskih uslova, radovi mogu biti odgođeni.