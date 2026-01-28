Centar Banjaluke i još osam naselja sutra bez struje: Pogledajte spisak

28.01.2026
18:54
Donosimo servisne informacije za Banjaluku. Provjerite koje ulice i naselja ostaju bez električne energije u četvrtak, 29. januara 2026. godine, zbog planiranih radova na mreži.
Iz „Elektrokrajine“ su najavili nove radove na elektroenergetskim objektima, što će dovesti do privremenih prekida u isporuci električne energije u nekoliko banjalučkih naselja i ulica.
Ako živite u naseljima Šargovac, Drakulić, Piskavica ili u samom centru grada, obratite pažnju na satnicu isključenja.
Evo detaljnog rasporeda isključenja struje za četvrtak, 29. januar 2026. godine:
Od 08.00 do 11.00 časova
Bez struje će biti dijelovi sljedećih naselja:
Od 09.00 do 13.00 časova
Radovi su planirani u užem centru grada. Struju neće imati dijelovi ulica:
Od 12.00 do 14.00 časova
U popodnevnim časovima planirana su isključenja u dijelovima naselja:
Napomena: U slučaju loših vremenskih uslova, radovi mogu biti odgođeni.
