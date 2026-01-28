Logo
Large banner

Centar Banjaluke i još osam naselja sutra bez struje: Pogledajte spisak

28.01.2026

18:54

Komentari:

0
Центар Бањалуке и још осам насеља сутра без струје: Погледајте списак
Foto: ATV

Donosimo servisne informacije za Banjaluku. Provjerite koje ulice i naselja ostaju bez električne energije u četvrtak, 29. januara 2026. godine, zbog planiranih radova na mreži.

Iz „Elektrokrajine“ su najavili nove radove na elektroenergetskim objektima, što će dovesti do privremenih prekida u isporuci električne energije u nekoliko banjalučkih naselja i ulica.

​Ako živite u naseljima Šargovac, Drakulić, Piskavica ili u samom centru grada, obratite pažnju na satnicu isključenja.

​Evo detaljnog rasporeda isključenja struje za četvrtak, 29. januar 2026. godine:

Raspored isključenja po satnici

Od 08.00 do 11.00 časova

Bez struje će biti dijelovi sljedećih naselja:

  • ​Tunjice,
  • ​Drakulić,
  • ​Šargovac,
  • ​Rakovačke Bare.

Od 09.00 do 13.00 časova

Radovi su planirani u užem centru grada. Struju neće imati dijelovi ulica:

  • ​Gajeva,
  • ​Jevrejska,
  • ​Ive Lole Ribara,
  • ​Tržnička,
  • ​Kralja Petra I Karađorđevića (brojevi od 50 do 74A),
  • ​Trg Krajine.

Od 12.00 do 14.00 časova

U popodnevnim časovima planirana su isključenja u dijelovima naselja:

  • ​Gligorići,
  • ​Borkovići,
  • ​Gornja Piskavica,
  • ​Jošikova Voda.

Napomena: U slučaju loših vremenskih uslova, radovi mogu biti odgođeni.

Podijeli:

Tagovi:

Struja

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

Banja Luka

Eko toplane: Nismo glavni izvor zagađenja vazduha

2 h

0
Шта се ложи у Бањалуци?

Banja Luka

Šta se loži u Banjaluci?

5 h

0
Мљекари на мирном протесту у Бањалуци

Banja Luka

Mljekari na mirnom protestu u Banjaluci

1 d

0
Бањалучани се гуше у смогу: Ни маске не могу помоћи

Banja Luka

Banjalučani se guše u smogu: Ni maske ne mogu pomoći

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

05

Uz samo jedan trik pegla će biti kao nova

21

00

Ovo niko nije očekivao pred meč Đokovića i Sinera

21

00

Bivši košarkaš Crvene zvezde Aleksa Radanov novo pojačanje Partizana

20

58

Makron sazvao sastanak Savjeta za nacionalnu bezbjednost

20

51

Znakovi Zodijaka koji uvijek sve primijete, ali rijetko šta komentarišu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner