Borac neriješeno protiv CSKA u Antaliji

Fudbaleri Borca remizirali su protiv CSKA iz Sofije rezultatom 1:1 u trećoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Antaliji.

Nakon prvih 45 minuta u kojima nije bilo golova, “crveno-plavi” poveli su u 58. pogotkom Damira Hrelje, koji je nastavio sa sjajnom formom u Turskoj. Izjednačenje ekipi CSKA donio je Dialo u 79. minutu.

Do kraja pripremnog perioda banjalučki tim odigraće još dvije prijateljske utakmice, obje 31. januara, protiv kirgistanskog Urgena i ruskog Orenburga.