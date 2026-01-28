Logo
Borac neriješeno protiv CSKA u Antaliji

ATV

28.01.2026

17:15

Утакмица Борац-ЦСКА
Foto: FK Borac

Fudbaleri Borca remizirali su protiv CSKA iz Sofije rezultatom 1:1 u trećoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Antaliji.

Nakon prvih 45 minuta u kojima nije bilo golova, “crveno-plavi” poveli su u 58. pogotkom Damira Hrelje, koji je nastavio sa sjajnom formom u Turskoj. Izjednačenje ekipi CSKA donio je Dialo u 79. minutu.

Зоран Стевановић-28012026

Republika Srpska

Stevanović: Podrška prevoznicima i opomena onima koji odlučuju o njihovoj sudbini

Do kraja pripremnog perioda banjalučki tim odigraće još dvije prijateljske utakmice, obje 31. januara, protiv kirgistanskog Urgena i ruskog Orenburga.

