Logo
Large banner

Treći dan protesta - nižu se milionski gubici

Izvor:

ATV

28.01.2026

19:07

Komentari:

0
Трећи дан протеста - нижу се милионски губици
Foto: ATV

Hiljade kamiona već treći dan stoje na granicama. Štete se već broje u milionima. Iz konzorcijuma Logistika, koji su pokretači protesta kažu, ne odustajemo bez jasnih i pisanih rješenja.

"Naš vozač ispunjava sve uslove koje nam je nametnula EU, on nije migrant i radnik na crno ni turista protesti se neće zaustaviti dok se ne dođe do konačnog i pravednog rješenja", rekao je Zijad Šarić, član Uprave Konzorcijuma

Umjesto da nadležni reaguju i riješe problem, šalju se saopštenja. Prvo su pisali iz Republičke privredne komore. Apeluju na hitnu obustavu blokada jer privreda već trpi ogromne posljedice.

"Ove blokade ne pogađaju one koji su odgovorni za nastalu situaciju, već direktno pogađaju privredu, proizvođače, izvoznike i hiljade zaposlenih, jer svaki novi dan blokade nanosi dodatnu štetu i dovodi u pitanje opstanak pojedinih preduzeća", saopšteno je iz Republičke privredne komore.

Делегација Српске у Израелу

Republika Srpska

Sastanak delegacije Srpske sa ruskim ambasadorom u Izraelu

Apel za obustavu stiže i iz Unije poslodavaca Srpske ali i iz Federacije BiH. Prema procjeni Spoljnotrgovinske komore BiH, ukupni finansijski gubici u slučaju trajanja blokade 7 dana bi išli i do gotovo 50 miliona KM.

"Već sada se otvara prostor za pokretanje privrednih sporova zbog šteta koje su nastupile, a ukoliko se blokade nastave, razmjeri tih šteta bit će znatno veći. Sve ove posljedice u konačnici padaju na teret privrednika i građana", saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Lanci snabdijevanja su i dalje upitni. Pitali smo markete ima li već posljedica ali nisu bili raspoloženi za priču. Jedino su nam iz Tropika odgovorili da za sada nemaju problema jer imaju zalihe i da prate situaciju. Ekonomisti kažu, ovde nije samo na gubitku privreda nego i prevoznici.

Зоран Стевановић-28012026

Republika Srpska

Stevanović: Podrška prevoznicima i opomena onima koji odlučuju o njihovoj sudbini

"Ukoliko naši domaći prevoznici prestanu s radom roba će se prevoziti ali će na raspolaganju ostati samo strani prevoznici koji će domaćim kompanijama biti manje dostupni skuplji i biće teže ostvarivati jednak oblik saradnje 01,36 02,56 dokle god se samo razgovara i pišu dopisi protesti i traži da vlasti reaguju od toga nema ništa i to se nikad ne dešava", rekao je Igor Gavran, ekonomista.

Blokade su nastavljene u Srbiji, BiH i Sjevernoj Makedoniji ali su Crnogorci naišli na zid.moraće da prekinu protest jer uprava policije Crne Gore neće dati saglasnost za produženje protesta koji im ističe 29.januara.

Podijeli:

Tagovi:

prevoznici

Protesti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пленковић открио да ли ће Хрватска приступити Одбору за мир

Region

Plenković otkrio da li će Hrvatska pristupiti Odboru za mir

5 h

0
Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

Region

Urušila se ogromna skela u Zagrebu, snimak postao viralan

5 h

0
Весна Медница и њен син осуђени на 10 година робије

Region

Vesna Mednica i njen sin osuđeni na 10 godina robije

6 h

0
Банковна картица, Мастеркард

Region

Mislio da je osvojio nagradu, a onda je shvatio da je pokraden

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

05

Uz samo jedan trik pegla će biti kao nova

21

00

Ovo niko nije očekivao pred meč Đokovića i Sinera

21

00

Bivši košarkaš Crvene zvezde Aleksa Radanov novo pojačanje Partizana

20

58

Makron sazvao sastanak Savjeta za nacionalnu bezbjednost

20

51

Znakovi Zodijaka koji uvijek sve primijete, ali rijetko šta komentarišu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner