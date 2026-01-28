Treći dan protesta - nižu se milionski gubici

Hiljade kamiona već treći dan stoje na granicama. Štete se već broje u milionima. Iz konzorcijuma Logistika, koji su pokretači protesta kažu, ne odustajemo bez jasnih i pisanih rješenja.

"Naš vozač ispunjava sve uslove koje nam je nametnula EU, on nije migrant i radnik na crno ni turista protesti se neće zaustaviti dok se ne dođe do konačnog i pravednog rješenja", rekao je Zijad Šarić, član Uprave Konzorcijuma

Umjesto da nadležni reaguju i riješe problem, šalju se saopštenja. Prvo su pisali iz Republičke privredne komore. Apeluju na hitnu obustavu blokada jer privreda već trpi ogromne posljedice.

"Ove blokade ne pogađaju one koji su odgovorni za nastalu situaciju, već direktno pogađaju privredu, proizvođače, izvoznike i hiljade zaposlenih, jer svaki novi dan blokade nanosi dodatnu štetu i dovodi u pitanje opstanak pojedinih preduzeća", saopšteno je iz Republičke privredne komore.

Apel za obustavu stiže i iz Unije poslodavaca Srpske ali i iz Federacije BiH. Prema procjeni Spoljnotrgovinske komore BiH, ukupni finansijski gubici u slučaju trajanja blokade 7 dana bi išli i do gotovo 50 miliona KM.

"Već sada se otvara prostor za pokretanje privrednih sporova zbog šteta koje su nastupile, a ukoliko se blokade nastave, razmjeri tih šteta bit će znatno veći. Sve ove posljedice u konačnici padaju na teret privrednika i građana", saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Lanci snabdijevanja su i dalje upitni. Pitali smo markete ima li već posljedica ali nisu bili raspoloženi za priču. Jedino su nam iz Tropika odgovorili da za sada nemaju problema jer imaju zalihe i da prate situaciju. Ekonomisti kažu, ovde nije samo na gubitku privreda nego i prevoznici.

"Ukoliko naši domaći prevoznici prestanu s radom roba će se prevoziti ali će na raspolaganju ostati samo strani prevoznici koji će domaćim kompanijama biti manje dostupni skuplji i biće teže ostvarivati jednak oblik saradnje 01,36 02,56 dokle god se samo razgovara i pišu dopisi protesti i traži da vlasti reaguju od toga nema ništa i to se nikad ne dešava", rekao je Igor Gavran, ekonomista.

Blokade su nastavljene u Srbiji, BiH i Sjevernoj Makedoniji ali su Crnogorci naišli na zid.moraće da prekinu protest jer uprava policije Crne Gore neće dati saglasnost za produženje protesta koji im ističe 29.januara.