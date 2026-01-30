Maestralni Đoković u finalu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas će pokušati da izbori novo finale Australijan opena. Srbin će se u polufinalu suočiti sa drugim teniserom svijeta, Italijanom Janikom Sinerom.

Meč pratite uživo na portalu atvbl.rs.

UŽIVO: POČEO MEČ

Peti set

Siner je bio siguran na svoj servis, a potom imao je i dvije vezane na Novakov servis, ali nije došao do brejka. I u iduća dva gema slična situacija. Novak je opet spasavao brejk lopte, opet put tri. I ovaj put je uspio, te je poravnao rezultat na 2:2.

Đoković uspio da iskoristi prvu brejk loptu u petom setu i nalazi se na korak od finala.

Četvrti čet - Sjajni Đoković

Novak odmah pravi brejk na startu seta. Nakon toga su oba igrača sačuvala svoje servise.

Došao je Novak do 5:3, nakon što je spasio dvije brejk lopte. Ostao je Đoković miran na svoj servis i došao do gema i petog seta

Treći set - jedan brejk presudio

Novak igra odlično, ali ipak u prvih šest gemove nije bilo brejka.Nakon što su devet gemova nije bilo brejka, Siner je Đokoviću oduzeo servis i došao do trećeg seta.

Drugi set - Đoković uzvraća udarac

Đoković ima prvi servis u drugom setu. U prva tri gema nije bilo brejkova. Mora se reći da Đoković djeluje dosta bolje u nastavku meča.

Došao je najbolji teniser svih vremena do brejka, pa se onda suočio sa brejk loptama. Ipak, još jednom je potvrdio o kakvoj se "glavi" radi. Spasao je tri brejk lopte i poveo sa 4:1.

Siner je opet prijetio na servis Đokovića, opet je imao brejk loptu, ali je Novak bio odličan i došao na korak od drugog seta.

Bio je Novak siguran na svoj servis i došao do drugog seta.

Prvi set - Siner osvaja prvi set

Nije dobro počelo po Đokovića. Siner je odmah došao do brejka i uz svoje servise poveo sa 3:0. U naredna četiri gema igrači su sačuvali svoj servis, iako je bilo prilika za brejk na obje strane. Isto je bilo i u iduća dva gema, pa Italijan dolazi do prvog seta.

Očekuje se pravi teniski spektakl na Rod Lejver areni u Melburnu. Biće to njihov 11. međusobni duel, pri čemu Siner trenutno vodi sa 6:4 u pobjedama i u meč ulazi sa serijom od pet uzastopnih trijumfa nad srpskim asom.

Australija je Novakov teren

Ipak, Australijan open je turnir na kojem je Đoković godinama neprikosnoven. Srpski teniser u Melburnu igra svoj najbolji tenis, a upravo ovdje je gradio dio istorije kojom je postao najuspješniji grend slem igrač svih vremena.

Siner, sa druge strane, u polufinale ulazi kao trenutno najkonstantniji igrač na ATP turu, sa snažnim riternom i izuzetno agresivnom igrom sa osnovne linije. Njegov napredak u prethodnih godinu dana učinio ga je jednim od najtežih mogućih rivala za Đokovića.