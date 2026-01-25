Logo
Највећа просјечна плата у Српској исплаћена је у овој дјелатности

Извор:

РТРС

25.01.2026

10:33

Коментари:

0
Фото: АТВ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у децембру износи 1.580 КМ и већа је за 17 КМ него просјечна нето плата исплаћена у новембру 2025. године, .

Највећа просјечна плата исплаћена је у дјелатности вађење руда и камена и износи 2.008 КМ, а најмања просјечна плата исплаћена је у области пословање некретнинама и износи 1.191 КМ.

Синдикална потрошачка корпа за децембар 2025. године износила је 2.815 КМ и просјечна нето плата је покрива са 56,12 одсто.

Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

Породице у Републици Српској су највише новца трошиле на прехрану - 1.294 КМ.

За становање и комуналне услуге било је потребно издвојити 687 КМ, за превоз 226 КМ, набавка одјеће и обуће коштала је 235 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства у децембру мјесецу било потребно издвојити 162 КМ.

